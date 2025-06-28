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Новости Строительство фортификаций на Сумщине Фортификации на Сумщине
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Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Военные определяют, какими должны быть укрепления, - начальник Сумской ОГА Григоров

Фортификации в Сумской области

Информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины, в то же время задача ОВА - максимально помочь военным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров в интервью hromadske.

По его словам, ОВА постоянно коммуницирует с руководством военной группы и другими группировками. Они определяются, на каких участках и где нужна помощь военным - техникой, человеческим ресурсом, чтобы органы власти были максимально вовлечены в укрепление обороноспособности Сумщины.

Вместе с тем он отметил, что стопроцентную информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины. Ведь именно они определяют их границы, качество, укрепленность и требования.

Также читайте: Перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота, - DeepState

"Трудно говорить о готовности фортификаций, не будучи их конечным пользователем. В то же время могу сказать, что в отношении фортификаций наша задача (и мы ее выполним) - это максимально помочь военным, которые нам определяют наши границы", - отметил Григоров.

Относительно ситуации, когда "зубы дракона" лежат не разложены, Григоров ответил, что не может знать замысла военных.

"Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Они (военные, - Ред.) определяют фортификации, они определяют, какие они должны быть, они определяют, где должна быть "егоза", "зубы дракона"... Это же имущество военных. Они его используют", - пояснил он.

Читайте: Развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским БпЛА на Сумщине продолжается, - ОВА

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.

Автор: 

Сумская область (3406) фортификации (132) Григоров Олег (5)


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Топ комментарии
+21
От сукі... і ще по раді сидить зелений чмир і каже що прирівняння корупції до нападу рашки це пропаганда ворога.
А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
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28.06.2025 13:48 Ответить
+13
Я не я тай хата не моя.
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
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28.06.2025 13:51 Ответить
+12
Ахахаа, шах і мат. Зелена влада не до чого, то все військові винні. Треба ще якогось військового знайти і на нього все повісити.
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28.06.2025 13:50 Ответить
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28.06.2025 13:48 Ответить
От сукі... і ще по раді сидить зелений чмир і каже що прирівняння корупції до нападу рашки це пропаганда ворога.
А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
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28.06.2025 13:48 Ответить
нажаль він правий!
тому що бардак в управлінні.

фортифікацією має займатись Інженерний корпус з відповідними військовиими інженерами, будівельними військами та наданою технікою.

всі армії світу його мають, наприклад Корпус інженерів армії США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Army Corps of Engineers, USACE) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA рід військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 інженерні війська армії Сполучених Штатів, який виконує три основні сфери застосування: інженерний полк, військове будівництво та цивільні роботи.
тільки в ЗСУ інженерних військ немає зовсім вже одинадцять років війни
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28.06.2025 14:21 Ответить
Вже створили - мені вже багацько раз попадалися збори від інженерних батів. Звісно щоб охопити таку величезний обсяг задач їх недостатньо, бо нестача людей та й техніка довго не живе.
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28.06.2025 14:34 Ответить
інженерні бати саме бригад, або корпусів

щоб комбат знав особисто свого командира і знав що з ним зроблять, якщо він не зробить своєчасно фортифікацію, або накосячить.

але це ж через три з половиною роки тільки повномасштабної війни,

часом мені знається що сирський це прямий онук будьоного - шашку наголо і гайда на Харківщину чи Курщину.

натомість, Залужний ще восени 2023 казав - треба переходити до оборони, так ми можемо компенсувати різницю в людському ресурсі України і рашки
нормальне співвідношенння в особовому складі оборона-наспуп як
1 до 4-5
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28.06.2025 15:23 Ответить
Бо пан Залужний воював хитрістю, тактикою, беріг як міг людей. І т.д. Сирський воює за підручниками совка. Де у кого більше зброї, людей, ресурсів, той і повинен перемагати. Не враховуючи людське життя.
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28.06.2025 17:11 Ответить
Ахахаа, шах і мат. Зелена влада не до чого, то все військові винні. Треба ще якогось військового знайти і на нього все повісити.
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28.06.2025 13:50 Ответить
В ОП сидить гнида і зав'язала все на себе. Тому без відмашки цієї патли на місцях бояться навіть зуби дракона розкласти
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28.06.2025 13:51 Ответить
Я не я тай хата не моя.
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
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28.06.2025 13:51 Ответить
... ми розкрадаємо тільки бюджетні кошти.
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28.06.2025 13:54 Ответить
Коню зрозуміло, що організовувати оборону це прерогатива військових і до*обуватись чому в Сумській області лежать гори надовбнів це не до ЦВА. І цей стогін, що то не там окопи вирили, то не так бліндаж оборудовали, то не замаскували вже затрахало. Цивільні зробили основу укріплень за тими схемами, що їм дали військові, а доробки це вже, як не сумно, лягає на плечі солдат.
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28.06.2025 13:55 Ответить
Так і є хтось з військових то все прийняв, не могли просто так, самі цивільні провертати всі схеми, є план оборони, де нанесені декілька ліній і згідно цього плану мало бути будівництво, потім хтось мав проектувати, мабуть робив якись військовий інститут, хтось знову ж таки з МО їх затверджував.

І головне хтось хто відповідає за оборону того району прийняв ті укріплення, якщо вони не відповідали плану і не були готові, то це злочин. Якщо вони не прийняли то за злочин має нести відповідальність проектант. Якщо будівництво не відповідає проекту або завищена вартість то будівельна організація та організатори тендера.
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28.06.2025 14:25 Ответить
Це й.о.б.а.н.а. зелена "країна мрії" Зє-
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28.06.2025 13:56 Ответить
А військових влада не контролює? Куди дивиться МО, ГШ, СБУ чи їм ніколи контролювати, освоюють вкрадені гроші, оформлюють на родичів, друзів, коханок?
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28.06.2025 13:56 Ответить
У Вологді місцева влада чверть скорочення, колишній дом культури на торги виставила щоб грошей на контрактникв заробити, цей п_дарас блоки розкидати не може.
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28.06.2025 14:03 Ответить
Тут на днях шмигаль камандував куди і скільки систем РЕБ перемістити. А цей скиглить що "Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона".
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28.06.2025 14:04 Ответить
Головне встигнути першому "перекинути стрілки".
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28.06.2025 14:07 Ответить
Легко так, взяли і розставили де треба??
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28.06.2025 14:13 Ответить
- Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
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28.06.2025 14:16 Ответить
як завжди, крайніх нема, бо багато залучених
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28.06.2025 14:30 Ответить
А це і є демократія - коли ніхто ні за що , конкретно , не відповідає - бо багато залучених ...
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28.06.2025 15:43 Ответить
..не виправдовуючи зелених гнид при владі, але свого (ще совєцького) часу подібні роботи виконували інженерні підрозділи військових..
у наших реаліях цю роботу моглИ би, мабуть, виконувати і цивільні, і обов'язково під наглядом та керуванням військових.. а це, за влади дермаків-мародерів, може вже бути "завданням із зірочкою"..
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28.06.2025 14:39 Ответить
Залишили зуби дракона кацапам, зваливши на узбіччі.

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28.06.2025 15:04 Ответить
А галушкіни стверджують, що все має бути навпаки. Якось голови і генерали ще між собою не домовилися. Дайте один одному спочатку хабарі. Може після цього мізки почнуть працювати. Ха ха ха.
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28.06.2025 15:11 Ответить
А куди "попєрєднік ОВА" подівся...???
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28.06.2025 15:40 Ответить
Цікаве запитання , яке чомусь ніхто не ставить в голос - що там з Артюхом ?!
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28.06.2025 15:42 Ответить
мабуть, пішов на підвищення або послом...
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28.06.2025 15:49 Ответить
Та йому 67, замісником начальника ГШ вже був, куди ще.
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28.06.2025 18:05 Ответить
Звичайна практика перекладання відповідальності ... А мєнти це вміють на 100ї%
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28.06.2025 15:40 Ответить
Цей ****** в курсі, що саме він очолює?

Бо функції ОВА і так не дуже зрозумілі. А тут з'ясувалося, що військова адміністрація до війни ніяким боком.

Тобто ЗЄ тупо підміняє обрану місцеву владу своїми холуями, які взагалі нічого не роблять.
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28.06.2025 16:01 Ответить
так этот зеленый покидьок ведь прав.

откуда вася из чп х у йбердыево-зеленстрой знает где те зубы должны стоять, как они должны стоять, с какой дистанцией между ними и так далее. это сугубо задача военных расставить как надо или принять уже установленный сетап.
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28.06.2025 16:06 Ответить
Органи влади якраз і будували укріплення а не військові.
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28.06.2025 18:22 Ответить
Це правда - військові вирішують де ставити "зуби". Тільки щоб ставити, треба думати і брати відповідальність ... а цього в армії дуже мало.
Так само було і під Торецьком, біля Горлівки - загадка для всіх, чого так стояли "зуби"... Але є і гарний приклад - бетонне сховище, якого 120 не брав...
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28.06.2025 19:41 Ответить
 
 