Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Военные определяют, какими должны быть укрепления, - начальник Сумской ОГА Григоров
Информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины, в то же время задача ОВА - максимально помочь военным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров в интервью hromadske.
По его словам, ОВА постоянно коммуницирует с руководством военной группы и другими группировками. Они определяются, на каких участках и где нужна помощь военным - техникой, человеческим ресурсом, чтобы органы власти были максимально вовлечены в укрепление обороноспособности Сумщины.
Вместе с тем он отметил, что стопроцентную информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины. Ведь именно они определяют их границы, качество, укрепленность и требования.
"Трудно говорить о готовности фортификаций, не будучи их конечным пользователем. В то же время могу сказать, что в отношении фортификаций наша задача (и мы ее выполним) - это максимально помочь военным, которые нам определяют наши границы", - отметил Григоров.
Относительно ситуации, когда "зубы дракона" лежат не разложены, Григоров ответил, что не может знать замысла военных.
"Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Они (военные, - Ред.) определяют фортификации, они определяют, какие они должны быть, они определяют, где должна быть "егоза", "зубы дракона"... Это же имущество военных. Они его используют", - пояснил он.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.
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А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
тому що бардак в управлінні.
фортифікацією має займатись Інженерний корпус з відповідними військовиими інженерами, будівельними військами та наданою технікою.
всі армії світу його мають, наприклад Корпус інженерів армії США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Army Corps of Engineers, USACE) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA рід військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 інженерні війська армії Сполучених Штатів, який виконує три основні сфери застосування: інженерний полк, військове будівництво та цивільні роботи.
тільки в ЗСУ інженерних військ немає зовсім вже одинадцять років війни
щоб комбат знав особисто свого командира і знав що з ним зроблять, якщо він не зробить своєчасно фортифікацію, або накосячить.
але це ж через три з половиною роки тільки повномасштабної війни,
часом мені знається що сирський це прямий онук будьоного - шашку наголо і гайда на Харківщину чи Курщину.
натомість, Залужний ще восени 2023 казав - треба переходити до оборони, так ми можемо компенсувати різницю в людському ресурсі України і рашки
нормальне співвідношенння в особовому складі оборона-наспуп як
1 до 4-5
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
І головне хтось хто відповідає за оборону того району прийняв ті укріплення, якщо вони не відповідали плану і не були готові, то це злочин. Якщо вони не прийняли то за злочин має нести відповідальність проектант. Якщо будівництво не відповідає проекту або завищена вартість то будівельна організація та організатори тендера.
у наших реаліях цю роботу моглИ би, мабуть, виконувати і цивільні, і обов'язково під наглядом та керуванням військових.. а це, за влади дермаків-мародерів, може вже бути "завданням із зірочкою"..
Бо функції ОВА і так не дуже зрозумілі. А тут з'ясувалося, що військова адміністрація до війни ніяким боком.
Тобто ЗЄ тупо підміняє обрану місцеву владу своїми холуями, які взагалі нічого не роблять.
откуда вася из чп х у йбердыево-зеленстрой знает где те зубы должны стоять, как они должны стоять, с какой дистанцией между ними и так далее. это сугубо задача военных расставить как надо или принять уже установленный сетап.
Так само було і під Торецьком, біля Горлівки - загадка для всіх, чого так стояли "зуби"... Але є і гарний приклад - бетонне сховище, якого 120 не брав...