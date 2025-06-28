Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Военные определяют, какими должны быть укрепления, - начальник Сумской ОГА Григоров

Информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины, в то же время задача ОВА - максимально помочь военным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров в интервью hromadske.

По его словам, ОВА постоянно коммуницирует с руководством военной группы и другими группировками. Они определяются, на каких участках и где нужна помощь военным - техникой, человеческим ресурсом, чтобы органы власти были максимально вовлечены в укрепление обороноспособности Сумщины.

Вместе с тем он отметил, что стопроцентную информацию о фортификациях, их размещении и состоянии готовности могут предоставить только Вооруженные силы Украины. Ведь именно они определяют их границы, качество, укрепленность и требования.

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"Трудно говорить о готовности фортификаций, не будучи их конечным пользователем. В то же время могу сказать, что в отношении фортификаций наша задача (и мы ее выполним) - это максимально помочь военным, которые нам определяют наши границы", - отметил Григоров.

Относительно ситуации, когда "зубы дракона" лежат не разложены, Григоров ответил, что не может знать замысла военных.

"Мы, органы власти, не раскладываем "зубы дракона". Они (военные, - Ред.) определяют фортификации, они определяют, какие они должны быть, они определяют, где должна быть "егоза", "зубы дракона"... Это же имущество военных. Они его используют", - пояснил он.

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Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.