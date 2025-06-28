Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Військові визначають, якими мають бути фортифікації, - начальник Сумської ОВА Григоров
Інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України, водночас завдання ОВА - максимально допомогти військовим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров в інтервʼю hromadske.
За його словами, ОВА постійно комунікує з керівництвом військової групи та іншими угрупованнями. Вони визначаються, на яких ділянках і де потрібна допомога військовим - технікою, людським ресурсом, щоб органи влади були максимально залучені до зміцнення обороноздатності Сумщини.
Водночас він зауважив, що стовідсоткову інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України. Адже саме вони визначають їхні межі, якість, укріпленість і вимоги.
"Важко говорити про готовність фортифікацій, не бувши їхнім кінцевим користувачем. Водночас можу сказати, що стосовно фортифікацій наше завдання (і ми його виконаємо) - це максимально допомогти військовим, які нам визначають наші межі", - зазначив Григоров.
Стосовно ситуації, коли "зуби дракона" лежать не розкладені, Григоров відповів, що не може знати задуму військових.
"Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Вони (військові, - Ред.) визначають фортифікації, вони визначають, які вони повинні бути, вони визначають, де повинна бути "єгоза", "зуби дракона"… Це ж майно військових. Вони його використовують", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що на околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.
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А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
тому що бардак в управлінні.
фортифікацією має займатись Інженерний корпус з відповідними військовиими інженерами, будівельними військами та наданою технікою.
всі армії світу його мають, наприклад Корпус інженерів армії США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Army Corps of Engineers, USACE) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA рід військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 інженерні війська армії Сполучених Штатів, який виконує три основні сфери застосування: інженерний полк, військове будівництво та цивільні роботи.
тільки в ЗСУ інженерних військ немає зовсім вже одинадцять років війни
щоб комбат знав особисто свого командира і знав що з ним зроблять, якщо він не зробить своєчасно фортифікацію, або накосячить.
але це ж через три з половиною роки тільки повномасштабної війни,
часом мені знається що сирський це прямий онук будьоного - шашку наголо і гайда на Харківщину чи Курщину.
натомість, Залужний ще восени 2023 казав - треба переходити до оборони, так ми можемо компенсувати різницю в людському ресурсі України і рашки
нормальне співвідношенння в особовому складі оборона-наспуп як
1 до 4-5
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
І головне хтось хто відповідає за оборону того району прийняв ті укріплення, якщо вони не відповідали плану і не були готові, то це злочин. Якщо вони не прийняли то за злочин має нести відповідальність проектант. Якщо будівництво не відповідає проекту або завищена вартість то будівельна організація та організатори тендера.
у наших реаліях цю роботу моглИ би, мабуть, виконувати і цивільні, і обов'язково під наглядом та керуванням військових.. а це, за влади дермаків-мародерів, може вже бути "завданням із зірочкою"..
Бо функції ОВА і так не дуже зрозумілі. А тут з'ясувалося, що військова адміністрація до війни ніяким боком.
Тобто ЗЄ тупо підміняє обрану місцеву владу своїми холуями, які взагалі нічого не роблять.
откуда вася из чп х у йбердыево-зеленстрой знает где те зубы должны стоять, как они должны стоять, с какой дистанцией между ними и так далее. это сугубо задача военных расставить как надо или принять уже установленный сетап.
Так само було і під Торецьком, біля Горлівки - загадка для всіх, чого так стояли "зуби"... Але є і гарний приклад - бетонне сховище, якого 120 не брав...