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Новини Будівництво фортифікацій на Сумщині Фортифікації на Сумщині
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Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Військові визначають, якими мають бути фортифікації, - начальник Сумської ОВА Григоров

Фортифікації на Сумщині

Інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України, водночас завдання ОВА - максимально допомогти військовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров в інтервʼю hromadske.

За його словами, ОВА постійно комунікує з керівництвом військової групи та іншими угрупованнями. Вони визначаються, на яких ділянках і де потрібна допомога військовим - технікою, людським ресурсом, щоб органи влади були максимально залучені до зміцнення обороноздатності Сумщини.

Водночас він зауважив, що стовідсоткову інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України. Адже саме вони визначають їхні межі, якість, укріпленість і вимоги.

Також читайте: Перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота, - DeepState

"Важко говорити про готовність фортифікацій, не бувши їхнім кінцевим користувачем. Водночас можу сказати, що стосовно фортифікацій наше завдання (і ми його виконаємо) - це максимально допомогти військовим, які нам визначають наші межі", - зазначив Григоров.

Стосовно ситуації, коли "зуби дракона" лежать не розкладені, Григоров відповів, що не може знати задуму військових.

"Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Вони (військові, - Ред.) визначають фортифікації, вони визначають, які вони повинні бути, вони визначають, де повинна бути "єгоза", "зуби дракона"… Це ж майно військових. Вони його використовують", - пояснив він.

Читайте: Розгортання і вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА на Сумщині триває, - ОВА

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що на околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.

Автор: 

Сумська область (3960) фортифікації (160) Григоров Олег (5)


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Топ коментарі
+21
От сукі... і ще по раді сидить зелений чмир і каже що прирівняння корупції до нападу рашки це пропаганда ворога.
А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
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28.06.2025 13:48 Відповісти
+13
Я не я тай хата не моя.
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
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28.06.2025 13:51 Відповісти
+12
Ахахаа, шах і мат. Зелена влада не до чого, то все військові винні. Треба ще якогось військового знайти і на нього все повісити.
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28.06.2025 13:50 Відповісти
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28.06.2025 13:48 Відповісти
От сукі... і ще по раді сидить зелений чмир і каже що прирівняння корупції до нападу рашки це пропаганда ворога.
А те що корупція нищить нашу оборону ну то таке, не важливо
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28.06.2025 13:48 Відповісти
нажаль він правий!
тому що бардак в управлінні.

фортифікацією має займатись Інженерний корпус з відповідними військовиими інженерами, будівельними військами та наданою технікою.

всі армії світу його мають, наприклад Корпус інженерів армії США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Army Corps of Engineers, USACE) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA рід військ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 інженерні війська армії Сполучених Штатів, який виконує три основні сфери застосування: інженерний полк, військове будівництво та цивільні роботи.
тільки в ЗСУ інженерних військ немає зовсім вже одинадцять років війни
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28.06.2025 14:21 Відповісти
Вже створили - мені вже багацько раз попадалися збори від інженерних батів. Звісно щоб охопити таку величезний обсяг задач їх недостатньо, бо нестача людей та й техніка довго не живе.
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28.06.2025 14:34 Відповісти
інженерні бати саме бригад, або корпусів

щоб комбат знав особисто свого командира і знав що з ним зроблять, якщо він не зробить своєчасно фортифікацію, або накосячить.

але це ж через три з половиною роки тільки повномасштабної війни,

часом мені знається що сирський це прямий онук будьоного - шашку наголо і гайда на Харківщину чи Курщину.

натомість, Залужний ще восени 2023 казав - треба переходити до оборони, так ми можемо компенсувати різницю в людському ресурсі України і рашки
нормальне співвідношенння в особовому складі оборона-наспуп як
1 до 4-5
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28.06.2025 15:23 Відповісти
Бо пан Залужний воював хитрістю, тактикою, беріг як міг людей. І т.д. Сирський воює за підручниками совка. Де у кого більше зброї, людей, ресурсів, той і повинен перемагати. Не враховуючи людське життя.
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28.06.2025 17:11 Відповісти
Ахахаа, шах і мат. Зелена влада не до чого, то все військові винні. Треба ще якогось військового знайти і на нього все повісити.
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28.06.2025 13:50 Відповісти
В ОП сидить гнида і зав'язала все на себе. Тому без відмашки цієї патли на місцях бояться навіть зуби дракона розкласти
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28.06.2025 13:51 Відповісти
Я не я тай хата не моя.
Сучий потрох.**** влада. Сучи Слуги *****. Сучий Ze.
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28.06.2025 13:51 Відповісти
... ми розкрадаємо тільки бюджетні кошти.
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28.06.2025 13:54 Відповісти
Коню зрозуміло, що організовувати оборону це прерогатива військових і до*обуватись чому в Сумській області лежать гори надовбнів це не до ЦВА. І цей стогін, що то не там окопи вирили, то не так бліндаж оборудовали, то не замаскували вже затрахало. Цивільні зробили основу укріплень за тими схемами, що їм дали військові, а доробки це вже, як не сумно, лягає на плечі солдат.
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28.06.2025 13:55 Відповісти
Так і є хтось з військових то все прийняв, не могли просто так, самі цивільні провертати всі схеми, є план оборони, де нанесені декілька ліній і згідно цього плану мало бути будівництво, потім хтось мав проектувати, мабуть робив якись військовий інститут, хтось знову ж таки з МО їх затверджував.

І головне хтось хто відповідає за оборону того району прийняв ті укріплення, якщо вони не відповідали плану і не були готові, то це злочин. Якщо вони не прийняли то за злочин має нести відповідальність проектант. Якщо будівництво не відповідає проекту або завищена вартість то будівельна організація та організатори тендера.
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28.06.2025 14:25 Відповісти
Це й.о.б.а.н.а. зелена "країна мрії" Зє-
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28.06.2025 13:56 Відповісти
А військових влада не контролює? Куди дивиться МО, ГШ, СБУ чи їм ніколи контролювати, освоюють вкрадені гроші, оформлюють на родичів, друзів, коханок?
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28.06.2025 13:56 Відповісти
У Вологді місцева влада чверть скорочення, колишній дом культури на торги виставила щоб грошей на контрактникв заробити, цей п_дарас блоки розкидати не може.
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28.06.2025 14:03 Відповісти
Тут на днях шмигаль камандував куди і скільки систем РЕБ перемістити. А цей скиглить що "Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона".
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28.06.2025 14:04 Відповісти
Головне встигнути першому "перекинути стрілки".
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28.06.2025 14:07 Відповісти
Легко так, взяли і розставили де треба??
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28.06.2025 14:13 Відповісти
- Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
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28.06.2025 14:16 Відповісти
як завжди, крайніх нема, бо багато залучених
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28.06.2025 14:30 Відповісти
А це і є демократія - коли ніхто ні за що , конкретно , не відповідає - бо багато залучених ...
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28.06.2025 15:43 Відповісти
..не виправдовуючи зелених гнид при владі, але свого (ще совєцького) часу подібні роботи виконували інженерні підрозділи військових..
у наших реаліях цю роботу моглИ би, мабуть, виконувати і цивільні, і обов'язково під наглядом та керуванням військових.. а це, за влади дермаків-мародерів, може вже бути "завданням із зірочкою"..
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28.06.2025 14:39 Відповісти
Залишили зуби дракона кацапам, зваливши на узбіччі.

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28.06.2025 15:04 Відповісти
А галушкіни стверджують, що все має бути навпаки. Якось голови і генерали ще між собою не домовилися. Дайте один одному спочатку хабарі. Може після цього мізки почнуть працювати. Ха ха ха.
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28.06.2025 15:11 Відповісти
А куди "попєрєднік ОВА" подівся...???
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28.06.2025 15:40 Відповісти
Цікаве запитання , яке чомусь ніхто не ставить в голос - що там з Артюхом ?!
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28.06.2025 15:42 Відповісти
мабуть, пішов на підвищення або послом...
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28.06.2025 15:49 Відповісти
Та йому 67, замісником начальника ГШ вже був, куди ще.
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28.06.2025 18:05 Відповісти
Звичайна практика перекладання відповідальності ... А мєнти це вміють на 100ї%
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28.06.2025 15:40 Відповісти
Цей ****** в курсі, що саме він очолює?

Бо функції ОВА і так не дуже зрозумілі. А тут з'ясувалося, що військова адміністрація до війни ніяким боком.

Тобто ЗЄ тупо підміняє обрану місцеву владу своїми холуями, які взагалі нічого не роблять.
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28.06.2025 16:01 Відповісти
так этот зеленый покидьок ведь прав.

откуда вася из чп х у йбердыево-зеленстрой знает где те зубы должны стоять, как они должны стоять, с какой дистанцией между ними и так далее. это сугубо задача военных расставить как надо или принять уже установленный сетап.
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28.06.2025 16:06 Відповісти
Органи влади якраз і будували укріплення а не військові.
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28.06.2025 18:22 Відповісти
Це правда - військові вирішують де ставити "зуби". Тільки щоб ставити, треба думати і брати відповідальність ... а цього в армії дуже мало.
Так само було і під Торецьком, біля Горлівки - загадка для всіх, чого так стояли "зуби"... Але є і гарний приклад - бетонне сховище, якого 120 не брав...
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28.06.2025 19:41 Відповісти
 
 