Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Військові визначають, якими мають бути фортифікації, - начальник Сумської ОВА Григоров

Інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України, водночас завдання ОВА - максимально допомогти військовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров в інтервʼю hromadske.

За його словами, ОВА постійно комунікує з керівництвом військової групи та іншими угрупованнями. Вони визначаються, на яких ділянках і де потрібна допомога військовим - технікою, людським ресурсом, щоб органи влади були максимально залучені до зміцнення обороноздатності Сумщини.

Водночас він зауважив, що стовідсоткову інформацію щодо фортифікацій, їхніх розміщень і стану готовності можуть надати лише Збройні сили України. Адже саме вони визначають їхні межі, якість, укріпленість і вимоги.

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"Важко говорити про готовність фортифікацій, не бувши їхнім кінцевим користувачем. Водночас можу сказати, що стосовно фортифікацій наше завдання (і ми його виконаємо) - це максимально допомогти військовим, які нам визначають наші межі", - зазначив Григоров.

Стосовно ситуації, коли "зуби дракона" лежать не розкладені, Григоров відповів, що не може знати задуму військових.

"Ми, органи влади, не розкладаємо "зуби дракона". Вони (військові, - Ред.) визначають фортифікації, вони визначають, які вони повинні бути, вони визначають, де повинна бути "єгоза", "зуби дракона"… Це ж майно військових. Вони його використовують", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що на околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.