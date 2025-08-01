Понад 2 млрд грн у 2024 році було витрачено на фортифікації у Сумській області, - ОВА

У 2024 році на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області витратили понад 2,265 млрд гривень бюджетних коштів. Однак в ОВА відмовилися повідомити, на якій відстані від кордону вони зводились.

Про це повідомили у військовій адміністрації регіону у відповідь на запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Так, в ОВА розповіли, що вартість робіт з будівництва фортифікацій на Сумщині, виконаних на замовлення Департаменту капітального будівництва обладміністрації у 2024 році, становить 2 265 759 534,81 грн, які надали з резервного фонду державного бюджету.

Порівняно з Харківщиною, на яку торік держава виділила на фортифікації сукупно 5,68 млрд, повідомляла Ґвара Медіамісцева ОВА.

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Проте в Сумській ОВА відмовились надати інформацію про обсяги виконаних робіт зі зведення фортифікацій (зокрема, щодо риття окопів, зведення опорних пунктів, встановлення мінних загороджень тощо), та хто був за це відповідальним.

Там обґрунтували свою відмову тим, що це службові дані, які стосуються оборони країни, і що шкода, заподіяна поширенням цієї інформації, "переважає суспільний інтерес", а ворог може використати її для здійснення атак.

Водночас в ОВА підтвердили, що у 2023-2024 роках проводились роботи з фортифікаційних укріплень.

"Усвідомлюючи та зважаючи на суспільний резонанс... в межах повноважень доводимо до відома, що на виконання завдань військового командування в період 2023 – 2024 років на території Сумської області за кошти місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством було проведено фортифікаційне облаштування територій шляхом побудови протитанкових ровів, траншей, перекритих ділянок траншей, перекритих щілин, бліндажів, місць для ведення вогню, капонірів для ББМ та окопів-укриття для техніки з укриттям екіпажу", - додали в обладміністрації.

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Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що на околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.