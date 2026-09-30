Невиконані угоди щодо фортифікацій на Сумщині: суди зобов’язали підрядників повернути 319 млн грн, - ОГП

У цьому році суди задовольнили 32 позови Сумської обласної прокуратури на загальну суму 319 млн грн. Йдеться про повернення державі бюджетних коштів та стягнення штрафних санкцій за договорами на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Невиконання зобов’язань підрядниками

В Офісі генпрокурора зазначили, у випадках, коли підрядники не виконують договірні зобов’язання та не повертають невикористані кошти, прокуратура за наявності визначених законом підстав звертається до суду в інтересах держави.

Наразі на розгляді перебуває ще один такий позов.

Зокрема, у лютому 2024 року Департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав із товариством договір на будівництво фортифікаційних споруд. Підряднику з резервного фонду держбюджету перерахували 20,3 млн грн авансу строком на шість місяців.

Однак, як розповіли в ОГП, станом на грудень 2025 року роботи виконали лише на 8,3 млн грн, а 12 млн грн невикористаного авансу державі не повернули.

"Сумська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення цих коштів і штрафних санкцій. Загальна сума позовних вимог становить 19,2 млн грн", - розповіли у відомстві.

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Контроль за коштами

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що будівництво фортифікацій у прикордонній Сумській області безпосередньо впливає на обороноздатність країни та безпеку громадян.

"Тому прокуратура в межах представницьких повноважень продовжує вживати заходів для захисту інтересів держави та повернення бюджетних коштів, використаних усупереч умовам договорів або не повернутих державі", - сказано в повідомленні.

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