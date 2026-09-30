Швеция будет наносить удары вглубь территории России в случае нападения, — ВВС страны

В случае российского нападения Швеция больше не будет ограничиваться лишь обороной. Новая концепция страны предусматривает переход к наступательным действиям и поражение целей в глубине территории противника.

Об этом заявил начальник Центра ведения воздушной войны ВВС Швеции полковник Карл Бергквист, его заявление цитирует Aftonbladet, передает Цензор.НЕТ.

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Стратегия Швеции меняется

Бергквист заявил, что "нападение должно дорого обойтись". При этом речь идет не о превентивных ударах, а о сдерживании. Полковник подчеркнул, что потенциальный агрессор должен понимать, что война не ограничится только шведской территорией.

Одним из факторов пересмотра стратегии ВВС Швеции стал опыт Украины в войне с Россией, который заключается в том, что нельзя позволить противнику получить преимущество в воздухе.

В связи с этим к уже отработанной модели быстрого перебазирования и рассредоточения авиации было решено добавить возможность "наказывать" агрессора на его территории.

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По его словам, глубокие удары по логистике, штабам и авиабазам могут сорвать или замедлить операцию РФ на ранней стадии — это именно то, чего не хватало Украине в 2022 году.

Использование Gripen

Одним из ключевых элементов новой стратегии должна стать интеграция крылатых ракет Taurus KEPD 350 на истребители JAS 39 Gripen. Эти ракеты имеют дальность более 500 км, могут лететь на высоте до 50 метров и способны пробивать укрепленные объекты.

Кроме того, шведские вооруженные силы планируют приобрести системы с еще большей дальностью. В документах, направленных правительству, запрашивались крылатые и баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 2000 км. От Стокгольма до Москвы — примерно 1200 км.

Кроме того, новая концепция ВВС предусматривает использование автомагистралей в качестве взлетно-посадочных полос, усиление ПВО, борьбу с дронами и развитие разведывательных возможностей, в том числе с помощью беспилотников и спутников, добавил Бергквист.

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