Швеція битиме вглиб території Росії у разі нападу, - ВПС країни

У разі російського нападу Швеція більше не обмежуватиметься лише обороною. Нова концепція країни передбачає перехід до наступальних дій та ураження цілей у глибині території супротивника.

Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст, його заяву цитує Aftonbladet, передає Цензор.НЕТ.

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Стратегія Швеції змінюється

Бергквіст заявив, що "напад має коштувати дорого". При цьому йдеться не про превентивні удари, а про стримування. Полковник наголосив, що потенційний агресор має розуміти, що війна не обмежиться лише шведською територією.

Одним із чинників перегляду стратегії ВПС Швеції став досвід України у війні з Росією, який полягає в тому, що не можна дозволити противнику здобути перевагу в повітрі.

У зв’язку з цим до вже відпрацьованої моделі швидкого перебазування та розосередження авіації було вирішено додати можливість "карати" агресора на його території.

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За його словами, глибокі удари по логістиці, штабах і авіабазах можуть зірвати або уповільнити операцію РФ на ранній стадії — це саме те, чого не вистачало Україні у 2022 році.

Використання Gripen

Одним із ключових елементів нової стратегії має стати інтеграція крилатих ракет Taurus KEPD 350 на винищувачі JAS 39 Gripen. Ці ракети мають дальність понад 500 км, можуть летіти на висоті до 50 метрів і здатні пробивати укріплені об'єкти.

Крім того, шведські збройні сили планують придбати системи з ще більшою дальністю. У документах, надісланих уряду, запитувалися крилаті та балістичні ракети, здатні вражати цілі на відстані до 2000 км. Від Стокгольма до Москви — приблизно 1200 км.

Крім того, нова концепція ВПС передбачає використання автомагістралей як злітно-посадкових смуг, посилення ППО, боротьбу з дронами та розвиток розвідувальних можливостей, у тому числі за допомогою безпілотників та супутників, додав Бергквіст.

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