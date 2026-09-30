Правительство Литвы одобрило запрет гражданам РФ и Беларуси на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов
В среду, 30 сентября, правительство Литвы одобрило законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в районах, расположенных вблизи стратегически важных объектов, даже если у них есть вид на жительство.
Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые ограничения для граждан РФ и Беларуси
Гражданам Беларуси, не имеющим вида на жительство, также будет запрещено приобретать недвижимость, тогда как для россиян такой запрет уже был предусмотрен в предыдущем законопроекте.
В то же время эти ограничения не будут применяться, если право собственности приобретается по наследству.
В случае принятия Сеймом поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее Латвия и Финляндия запретили гражданам Беларуси и России приобретать недвижимость, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в соответствующих странах. Эстония сейчас также планирует ввести аналогичный запрет.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Литва может ужесточить ограничения для граждан России и Беларуси, в частности тех, кто имеет вид на жительство в стране. Им предлагают запретить приобретать недвижимость вблизи военных полигонов и других объектов, важных для национальной безопасности.
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