Правительство Литвы одобрило запрет гражданам РФ и Беларуси на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов

В среду, 30 сентября, правительство Литвы одобрило законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в районах, расположенных вблизи стратегически важных объектов, даже если у них есть вид на жительство.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые ограничения для граждан РФ и Беларуси

Гражданам Беларуси, не имеющим вида на жительство, также будет запрещено приобретать недвижимость, тогда как для россиян такой запрет уже был предусмотрен в предыдущем законопроекте.

В то же время эти ограничения не будут применяться, если право собственности приобретается по наследству.

В случае принятия Сеймом поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее Латвия и Финляндия запретили гражданам Беларуси и России приобретать недвижимость, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в соответствующих странах. Эстония сейчас также планирует ввести аналогичный запрет.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Литва может ужесточить ограничения для граждан России и Беларуси, в частности тех, кто имеет вид на жительство в стране. Им предлагают запретить приобретать недвижимость вблизи военных полигонов и других объектов, важных для национальной безопасности.

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