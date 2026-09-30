Уряд Литви схвалив заборону громадянам РФ та Білорусі купувати нерухомість поблизу стратегічних об’єктів

У середу, 30 вересня, уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об’єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові обмеження для громадян РФ та РБ

Громадянам Білорусі, які не мають дозволу на проживання, також буде заборонено купувати нерухомість, тоді як для росіян така заборона вже була передбачена в попередньому законопроєкті.

Водночас ці обмеження не будуть застосовуватися, коли право власності набувається у спадок.

У разі ухвалення Сеймом поправки набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Раніше Латвія та Фінляндія заборонили громадянам Білорусі та Росії купувати нерухомість, за винятком тих, хто має посвідку на проживання у відповідних країнах. Естонія зараз також планує запровадити аналогічну заборону.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Литва може посилити обмеження для громадян Росії та Білорусі, зокрема тих, хто має посвідку на проживання в країні. Їм пропонують заборонити купувати нерухомість поблизу військових полігонів та інших об’єктів, важливих для національної безпеки.

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