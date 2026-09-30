Литва вручила Росії дві ноти протесту через диверсію в Естонії та масовані атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому дві ноти протесту. Вільнюс відреагував на диверсію проти оборонної компанії в Естонії та систематичні російські атаки на населення й цивільну інфраструктуру України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявило Міністерство закордонних справ Литви.

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Першу ноту протесту вручили через диверсію, скоєну 15 серпня в Таллінні. Йдеться про підпал будівлі, яка належить естонській оборонній компанії Milrem Robotics. Влада Естонії вважає Росію відповідальною за напад.

"Литва разом зі своїми союзниками рішуче реагуватиме на атаки Росії та інші дії, що порушують міжнародне право, включно з диверсіями, саботажем і кібератаками", – наголосили в литовському МЗС.

У відомстві заявили, що такі дії проти одного із союзників створюють загрозу безпеці всього євроатлантичного співтовариства. У Вільнюсі також наголосили, що спроби Москви послабити підтримку України приречені на провал.

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Друга нота – через удари по Україні

Окремий протест Литва висловила через систематичні російські атаки на Україну.

У МЗС нагадали про удари 28 вересня по Києву та інших українських містах. Зокрема, у столиці безпілотник уразив історичну будівлю Національної академії наук. За наведеними литовською стороною даними, загинули двоє людей, десятки зазнали поранень.

Також були пошкоджені медичний заклад, об’єкт фармацевтичної компанії та автозаправні станції.

За даними МЗС Литви, внаслідок російських атак 28 вересня загалом в Україні загинули щонайменше дев’ятеро людей, понад 80 були поранені, серед них – троє дітей.

У ніч проти 29 вересня атаки РФ продовжилися. Пошкоджень зазнали адміністративні та освітні будівлі, а також об’єкти інфраструктури.

Литовське зовнішньополітичне відомство наголосило, що захист цивільного населення та цивільних об’єктів, зокрема медичних, наукових і освітніх установ, є фундаментальною вимогою міжнародного гуманітарного права. Особи, відповідальні за його порушення, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Литва закликала Росію негайно припинити агресію проти України та дотримуватися норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

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