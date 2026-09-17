Естонія готова дуже швидко закрити кордон, якщо у Росії оголосять мобілізацію, - уряд

Уряд Естонії обговорив сценарії можливої загальної мобілізації в Росії. За словами прем'єра Крістена Міхала, у разі зміни оцінки загрози влада готова негайно закрити кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Подробиці

"Ми в Кабінеті міністрів з питань безпеки обговорили теми, пов'язані з безпекою Естонії. Звісно, Естонія дивиться в майбутнє, щоб бути готовою вжити заходів у разі, якщо Росія - наше головне або навіть єдине реальне джерело загрози безпеці - здійснить певні дії. Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, це, безумовно, буде важливим кроком, який посилить внутрішню напруженість у РФ. У Кабінеті з питань безпеки ми завжди обговорюємо різні сценарії", - зазначив глава МЗС Цахкна.

Прем'єр-міністр Міхал наголосив на важливості регулярного аналізу ситуації у сфері безпеки.

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"У цьому немає жодної таємниці чи чогось надзвичайного. Те, що в Росії справи дуже погані, ні для кого не новина. В економіці у них немає жодного здорового місця, щомісяця 30 000-40 000 чоловіків гинуть або зазнають поранень. У якийсь момент їм доведеться вжити заходів, щоб продовжувати вести війну, і країни НАТО та Європейського Союзу мають бути готові до цих кроків і відповідним чином формулювати свої заяви. Саме це ми й обговорювали. Робота над деталями та конкретними заходами лежить на установах, і в потрібний момент ця інформація також буде доведена до громадськості", - пояснив він.

Міхал підтвердив, що в разі оголошення Росією загальної мобілізації кордон можна буде закрити негайно.

"Залежно від оцінки загрози вживаються різні заходи. Кордон можна закрити й одразу, як ми вже робили в тих випадках, коли на прикордонних пунктах відбувалися якісь заворушення. Департамент поліції та прикордонної охорони і міністр внутрішніх справ про це знають, і ми маємо можливість дуже швидко закрити прикордонні пункти. Оскільки мобілізація може змінити оцінку загрози, ми вживатимемо відповідних заходів залежно від того, чи буде її оголошено і в якій формі. Під час ухвалення рішень, що стосуються кордону, завжди діє принцип взаємності", – сказав прем'єр.

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Він додав, що вже зараз час роботи прикордонних пунктів скорочено, а також запроваджено повний митний контроль.

Цахкна вважає, що всі країни Європи мають стежити за зростанням внутрішньої напруженості в Росії.

"Усі розуміють, що, якщо, наприклад, буде оголошено тотальну примусову мобілізацію певної вікової групи, це значно посилить внутрішню напруженість у Росії. Це наша звичайна робота: ми маємо передбачати різні рішення, оцінювати картину загроз і бути готовими. Як сказав прем'єр-міністр, наприклад, рішення про закриття кордону залежно від оцінки загрози уряд може ухвалити дуже швидко", - додав він.

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