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У Сургуті військова поліція силоміць вивозить зі шпиталю росіянина з милицею, щоб відправити його в Україну: "Товарищ майор сказал, что подписи есть". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, який демонструє реальне ставлення командування російської армії до власних поранених військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у російському Сургуті працівники військової поліції та комендатури силою вивозять зі шпиталю окупанта на милицях, аби відправити його назад на фронт.
На кадрах видно росіянина, який лежить на асфальті біля колеса службового автомобіля військової поліції. Судячи із всього, співробітники силового відомства РФ побили його при затриманні та силкуються придумати, як заштовхати травмованого військового в салон.
Поки силовики вирішують, що робити з затриманим, той лежить на землі, закурює сигарету та скаржиться на побиття й погіршення стану здоров'я.
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"Что вскрыла эта война, россияне?
1. Вы оказались гораздо глупее, чем думали о себе.
2. Путин - не инопланетянин, который случайно свалился на россию. Он оказался довольно точным отражением общества, которое десятилетиями хотело величия без ответственности, побед без труда, уважения без достоинства и империи без цены.
3. Вы почти ничего не умеете производить, кроме понтов, страха, лжи, злобы, унижения и бесконечного объяснения, почему виноват кто угодно, только не вы.
4. "Вторая армия мира" оказалась не армией будущего, а складом прошлого, телевизионным мифом и мясорубкой для бедных.
5. Нормальных людей оказалось меньше, чем хотелось верить. И страшнее всего не то, что их мало. Страшнее то, как легко большинство согласилось жить рядом с преступлением, лишь бы не трогали лично.
6. Главный российский ресурс - не нефть, не газ и не ракеты. Главный ресурс - терпение к любой мерзости, если её правильно назвать по телевизору.
7. Самая большая катастрофа не в том, что власть врала. А в том, что миллионы людей были готовы покупать эту ложь, потому что правда требовала бы взрослости.
Война вскрыла не только гнилую армию, она вскрыла страну, которая очень долго считала себя великой, потому что боялась признать себя незрелой…"
Shahil Shamil.