У Сургуті військова поліція силоміць вивозить зі шпиталю росіянина з милицею, щоб відправити його в Україну: "Товарищ майор сказал, что подписи есть". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, який демонструє реальне ставлення командування російської армії до власних поранених військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у російському Сургуті працівники військової поліції та комендатури силою вивозять зі шпиталю окупанта на милицях, аби відправити його назад на фронт.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На кадрах видно росіянина, який лежить на асфальті біля колеса службового автомобіля військової поліції. Судячи із всього, співробітники силового відомства РФ побили його при затриманні та силкуються придумати, як заштовхати травмованого військового в салон.

Поки силовики вирішують, що робити з затриманим, той лежить на землі, закурює сигарету та скаржиться на побиття й погіршення стану здоров'я.

Читайте: У російській армії сформувався дефіцит піхоти, але він менший, ніж в Україні, - Білецький

Також читайте: Прихована мобілізація: сотням тисяч росіян видають "приписи" у військкоматах, - The Moscow Times