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В Сургуте военная полиция силой вывозит из госпиталя россиянина с костылем, чтобы отправить его в Украину: "Товарищ майор сказал, что подписи есть"
В сети появилась видеозапись, демонстрирующая реальное отношение командования российской армии к собственным раненым военнослужащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в российском Сургуте сотрудники военной полиции и комендатуры силой вывозят из госпиталя оккупанта на костылях, чтобы отправить его обратно на фронт.
На кадрах видно россиянина, лежащего на асфальте возле колеса служебного автомобиля военной полиции. Судя по всему, сотрудники силового ведомства РФ избили его при задержании и пытаются придумать, как затолкнуть травмированного военного в салон.
Пока силовики решают, что делать с задержанным, тот лежит на земле, зажигает сигарету и жалуется на избиение и ухудшение состояния здоровья.
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"Что вскрыла эта война, россияне?
1. Вы оказались гораздо глупее, чем думали о себе.
2. Путин - не инопланетянин, который случайно свалился на россию. Он оказался довольно точным отражением общества, которое десятилетиями хотело величия без ответственности, побед без труда, уважения без достоинства и империи без цены.
3. Вы почти ничего не умеете производить, кроме понтов, страха, лжи, злобы, унижения и бесконечного объяснения, почему виноват кто угодно, только не вы.
4. "Вторая армия мира" оказалась не армией будущего, а складом прошлого, телевизионным мифом и мясорубкой для бедных.
5. Нормальных людей оказалось меньше, чем хотелось верить. И страшнее всего не то, что их мало. Страшнее то, как легко большинство согласилось жить рядом с преступлением, лишь бы не трогали лично.
6. Главный российский ресурс - не нефть, не газ и не ракеты. Главный ресурс - терпение к любой мерзости, если её правильно назвать по телевизору.
7. Самая большая катастрофа не в том, что власть врала. А в том, что миллионы людей были готовы покупать эту ложь, потому что правда требовала бы взрослости.
Война вскрыла не только гнилую армию, она вскрыла страну, которая очень долго считала себя великой, потому что боялась признать себя незрелой…"
Shahil Shamil.