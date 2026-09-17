В Сургуте военная полиция силой вывозит из госпиталя россиянина с костылем, чтобы отправить его в Украину: "Товарищ майор сказал, что подписи есть"

В сети появилась видеозапись, демонстрирующая реальное отношение командования российской армии к собственным раненым военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в российском Сургуте сотрудники военной полиции и комендатуры силой вывозят из госпиталя оккупанта на костылях, чтобы отправить его обратно на фронт.

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На кадрах видно россиянина, лежащего на асфальте возле колеса служебного автомобиля военной полиции. Судя по всему, сотрудники силового ведомства РФ избили его при задержании и пытаются придумать, как затолкнуть травмированного военного в салон.

Пока силовики решают, что делать с задержанным, тот лежит на земле, зажигает сигарету и жалуется на избиение и ухудшение состояния здоровья.

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