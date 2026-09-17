Эстония готова очень быстро закрыть границу, если в России объявят мобилизацию, - правительство

Правительство Эстонии обсудило сценарии возможной всеобщей мобилизации в России. По словам премьер-министра Кристена Михала, в случае изменения оценки угрозы власти готовы немедленно закрыть границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы в Кабинете министров по вопросам безопасности обсудили темы, связанные с безопасностью Эстонии. Конечно, Эстония смотрит в будущее, чтобы быть готовой принять меры в случае, если Россия - наш главный или даже единственный реальный источник угрозы безопасности - предпримет определенные действия. Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, это, безусловно, станет важным шагом, который усилит внутреннюю напряженность в РФ. В Кабинете по вопросам безопасности мы всегда обсуждаем различные сценарии", - отметил глава МИД Цахкна.

Премьер-министр Михал подчеркнул важность регулярного анализа ситуации в сфере безопасности.

Читайте также: Интенсивные удары РФ - это попытка продемонстрировать "силу" перед выборами, дальше риторика изменится, - Зеленский

"В этом нет никакой тайны или чего-то чрезвычайного. То, что в России дела обстоят очень плохо, ни для кого не новость. В экономике у них нет ни одного здорового места, ежемесячно 30 000–40 000 человек гибнут или получают ранения. В какой-то момент им придется принять меры, чтобы продолжать вести войну, и страны НАТО и Европейского Союза должны быть готовы к этим шагам и соответствующим образом формулировать свои заявления. Именно это мы и обсуждали. Работа над деталями и конкретными мерами лежит на ведомствах, и в нужный момент эта информация также будет доведена до общественности", - пояснил он.

Михал подтвердил, что в случае объявления Россией всеобщей мобилизации границу можно будет закрыть немедленно.

"В зависимости от оценки угрозы принимаются различные меры. Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-то беспорядки. Департамент полиции и пограничной охраны и министр внутренних дел об этом знают, и у нас есть возможность очень быстро закрыть пограничные пункты. Поскольку мобилизация может изменить оценку угрозы, мы будем принимать соответствующие меры в зависимости от того, будет ли она объявлена и в какой форме. При принятии решений, касающихся границы, всегда действует принцип взаимности", - сказал премьер.

Читайте: Скрытая мобилизация: сотням тысяч россиян выдают "призывные уведомления" в военкоматах, - The Moscow Times

Он добавил, что уже сейчас время работы пограничных пунктов сокращено, а также введен полный таможенный контроль.

Цахкна считает, что все страны Европы должны следить за ростом внутренней напряженности в России.

"Все понимают, что, если, например, будет объявлена тотальная принудительная мобилизация определенной возрастной группы, это значительно усилит внутреннюю напряженность в России. Это наша обычная работа: мы должны предусматривать различные решения, оценивать картину угроз и быть готовыми. Как сказал премьер-министр, например, решение о закрытии границы в зависимости от оценки угрозы правительство может принять очень быстро", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Сургуте военная полиция силой вывозит из госпиталя россиянина с костылями, чтобы отправить его в Украину: "Товарищ майор сказал, что подписи есть". ВИДЕО