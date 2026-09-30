Литва вручила России две ноты протеста в связи с диверсией в Эстонии и массированными атаками на Украину
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему две ноты протеста. Вильнюс отреагировал на диверсию против оборонной компании в Эстонии и систематические российские атаки на население и гражданскую инфраструктуру Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявило Министерство иностранных дел Литвы.
Первую ноту протеста вручили в связи с диверсией, совершенной 15 августа в Таллинне. Речь идет о поджоге здания, принадлежащего эстонской оборонной компании Milrem Robotics. Власти Эстонии считают Россию ответственной за нападение.
"Литва вместе со своими союзниками будет решительно реагировать на атаки России и другие действия, нарушающие международное право, включая диверсии, саботаж и кибератаки", — подчеркнули в литовском МИД.
В ведомстве заявили, что такие действия против одного из союзников создают угрозу безопасности всего евроатлантического сообщества. В Вильнюсе также подчеркнули, что попытки Москвы ослабить поддержку Украины обречены на провал.
Вторая нота — из-за ударов по Украине
Отдельный протест Литва выразила в связи с систематическими российскими атаками на Украину.
В МИД напомнили об ударах 28 сентября по Киеву и другим украинским городам. В частности, в столице беспилотник поразил историческое здание Национальной академии наук. По данным литовской стороны, погибли два человека, десятки получили ранения.
Также были повреждены медицинское учреждение, объект фармацевтической компании и автозаправочные станции.
По данным МИД Литвы, в результате российских атак 28 сентября в целом в Украине погибли как минимум девять человек, более 80 получили ранения, среди них — трое детей.
В ночь на 29 сентября атаки РФ продолжились. Повреждения получили административные и образовательные здания, а также объекты инфраструктуры.
Литовское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что защита гражданского населения и гражданских объектов, в частности медицинских, научных и образовательных учреждений, является фундаментальным требованием международного гуманитарного права. Лица, ответственные за его нарушение, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Литва призвала Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и соблюдать нормы международного права, в частности международного гуманитарного права.
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