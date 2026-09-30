Артистам из РФ и Беларуси могут запретить выступления в Литве: Сейм рассмотрит предложение

Правительство Литвы одобрило предложение о запрете выступлений в стране белорусских и российских артистов и других деятелей культуры, работавших на оккупированных или аннексированных территориях Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

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В Литве готовят новые ограничения для артистов

Запрет также коснется людей, которые прямо или косвенно поддержали войну России против Украины.

Конкретные критерии пока не определены. В то же время соответствующую поправку еще должен одобрить парламент Литвы.

Ограничения не будут применяться к тем, кто открыто выступал против агрессии, оккупации или аннексии. Речь идет также о людях, которые публично демонстрировали несогласие с такими действиями и чья деятельность объективно не способствовала реализации интересов оккупационных властей.

Министерство иностранных дел Литвы предложило обязать артистов и деятелей культуры подписать общедоступную декларацию. В ней они должны осудить агрессию России против Украины и выразить поддержку территориальной целостности Украины.

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Отказ от декларации будет означать запрет на работу

Если артист или деятель культуры откажется подписать такую декларацию, он не сможет осуществлять деятельность в Литве.

В случае одобрения поправок Сеймом они вступят в силу 1 января следующего года.

Ранее Литва уже принимала отдельные решения о запрете въезда для нескольких артистов, поддерживающих режим Путина и выступавших в России или Крыму.

Подобные ограничения в отношении российских и других артистов также обсуждались в других странах региона. В июне Министерство культуры Молдовы обнародовало список артистов из стран постсоветского пространства, чьи концерты и выступления на культурно-художественных мероприятиях не рекомендуются на территории страны.

В Латвии Национальный совет по электронным средствам массовой информации предлагает запретить трансляцию на радиостанциях музыки исполнителей, в отношении которых введены санкции.

"Отказ от подписания этого документа лишит их возможности осуществлять деятельность в стране", — говорится в предложенных правительством Литвы правилах.

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