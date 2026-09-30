Артистам із РФ та Білорусі можуть заборонити виступи в Литві: Сейм розгляне пропозицію

Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити виступи в країні білоруських і російських артистів та інших діячів культури, які працювали на окупованих або анексованих територіях України.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

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У Литві готують нові обмеження для артистів

Заборона також стосуватиметься людей, які прямо або опосередковано підтримали війну Росії проти України.

Конкретні критерії поки що не визначені. Водночас відповідну поправку ще має схвалити парламент Литви.

Обмеження не застосовуватимуть до тих, хто відкрито виступав проти агресії, окупації або анексії. Йдеться також про людей, які публічно демонстрували незгоду з такими діями та чия діяльність об’єктивно не сприяла реалізації інтересів окупаційної влади.

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало зобов’язати артистів і діячів культури підписувати загальнодоступну декларацію. У ній вони мають засудити агресію Росії проти України та висловити підтримку територіальній цілісності України.

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Відмова від декларації означатиме заборону роботи

Якщо артист або діяч культури відмовиться підписувати таку декларацію, він не зможе здійснювати діяльність у Литві.

У разі схвалення поправок Сеймом вони набудуть чинності 1 січня наступного року.

Раніше Литва вже ухвалювала окремі рішення про заборону в’їзду для кількох митців, які підтримують режим Путіна та виступали в Росії або Криму.

Подібні обмеження щодо російських та інших артистів також обговорювалися в інших країнах регіону. У червні Міністерство культури Молдови оприлюднило список артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи на культурно-мистецьких заходах не рекомендуються на території країни.

У Латвії Національна рада з електронних засобів масової інформації пропонує заборонити трансляцію на радіостанціях музики виконавців, щодо яких запроваджено санкції.

"Відмова від підписання цього документа позбавить їх можливості здійснювати діяльність у країні", – йдеться у запропонованих урядом Литви правилах.

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