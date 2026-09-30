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Операторы 68-й ОАЭМБр сбили реактивный "Шахед" перехватчиком STING, которым управляли с расстояния 65 км. ВИДЕО

Индустрия дронов

Бойцы батареи перехватчиков "Ангелы возмездия" 68-й ОАЭМБр уничтожили российский реактивный "Шахед" с помощью дрона-перехватчика STING.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перехват был осуществлен дистанционно на расстоянии 65 километров с помощью комплекса Hornet Vision CTRL.

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Как следствие, украинский перехватчик догнал и уничтожил вражескую воздушную цель.

В "Диких шершнях" отметили, что максимальное расстояние, на котором с помощью Hornet Vision CTRL уничтожали "Шахеды", составляло 500 километров.

При этом успешное дистанционное управление перехватчиками осуществлялось на расстоянии до 2000 километров.

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Автор: 

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