Операторы 68-й ОАЭМБр сбили реактивный "Шахед" перехватчиком STING, которым управляли с расстояния 65 км. ВИДЕО
Индустрия дронов
Бойцы батареи перехватчиков "Ангелы возмездия" 68-й ОАЭМБр уничтожили российский реактивный "Шахед" с помощью дрона-перехватчика STING.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перехват был осуществлен дистанционно на расстоянии 65 километров с помощью комплекса Hornet Vision CTRL.
Как следствие, украинский перехватчик догнал и уничтожил вражескую воздушную цель.
В "Диких шершнях" отметили, что максимальное расстояние, на котором с помощью Hornet Vision CTRL уничтожали "Шахеды", составляло 500 километров.
При этом успешное дистанционное управление перехватчиками осуществлялось на расстоянии до 2000 километров.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль