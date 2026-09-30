Оператори 68-ї ОАЄМБр збили реактивний "Шахед" перехоплювачем STING, яким керували з відстані 65 км. ВIДЕО
Індустрія дронів
Бійці батареї перехоплювачів "Янголи відплати" 68-ї ОАЄМБр знищили російський реактивний "Шахед" за допомогою дрона-перехоплювача STING.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перехоплення здійснили дистанційно на відстані 65 кілометрів за допомогою комплексу Hornet Vision CTRL.
У результаті український перехоплювач наздогнав та знищив ворожу повітряну ціль.
У "Диких шершнях" зазначили, що максимальна відстань, на якій за допомогою Hornet Vision CTRL знищували "Шахеди", становила 500 кілометрів.
Водночас успішне дистанційне керування перехоплювачами здійснювали на відстані до 2000 кілометрів.
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