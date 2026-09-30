Сербия и Россия продлили газовое соглашение до конца года
Сербия и Россия продлили действие соглашения о поставках природного газа на три месяца — до конца этого года.
Об этом сообщает телерадиокомпания РТС, пишет Цензор.НЕТ.
Продление соглашения
Глава сербской государственной газовой компании "Србиягас" Душан Баятович заявил, что соглашение будет действовать на тех же "выгодных условиях".
В Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики заявили, что принятое решение гарантирует Сербии необходимый объем газа в этом зимнем сезоне на "лучших условиях", поскольку нынешние цены на европейском рынке превышают 800 евро за 1000 кубометров.
"Конечно, то, о чем договорились с "Газпромом", — это значительно лучшие условия, и Сербия на это рассчитывает. Это очень важно для нас в финансовом плане, для наших граждан, а также для нашей экономики", — отметила и.о. министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бедович-Ханданович.
Что предшествовало
- Напомним, что перед своей отставкой с поста президента Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром.
- Он выразил надежду на продление газового соглашения, заявив, что в таком случае Сербия сможет и в дальнейшем пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ — 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того, чтобы платить рыночную цену, которая в настоящее время составляет 868 евро".
- Срок действия действующих соглашений между странами истекал 30 сентября.
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