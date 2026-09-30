Сербия и Россия продлили газовое соглашение до конца года

Сербия и Россия продлили действие соглашения о поставках природного газа на три месяца — до конца этого года.

Об этом сообщает телерадиокомпания РТС, пишет Цензор.НЕТ.

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Продление соглашения

Глава сербской государственной газовой компании "Србиягас" Душан Баятович заявил, что соглашение будет действовать на тех же "выгодных условиях".

В Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики заявили, что принятое решение гарантирует Сербии необходимый объем газа в этом зимнем сезоне на "лучших условиях", поскольку нынешние цены на европейском рынке превышают 800 евро за 1000 кубометров.

"Конечно, то, о чем договорились с "Газпромом", — это значительно лучшие условия, и Сербия на это рассчитывает. Это очень важно для нас в финансовом плане, для наших граждан, а также для нашей экономики", — отметила и.о. министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бедович-Ханданович.

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Что предшествовало

Напомним, что перед своей отставкой с поста президента Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром.

Он выразил надежду на продление газового соглашения, заявив, что в таком случае Сербия сможет и в дальнейшем пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ — 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того, чтобы платить рыночную цену, которая в настоящее время составляет 868 евро".

Срок действия действующих соглашений между странами истекал 30 сентября.

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