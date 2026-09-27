Вучич перед отставкой заявил Путину, что надеется на продление газового соглашения с Россией

Сербия рассчитывает продлить соглашение о поставках российского газа. Срок действия действующих договоренностей между странами истекает 30 сентября.

Об этом в субботу, 26 сентября, заявил президент Сербии Александар Вучич после телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным, пишет Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вучич надеется на продление соглашения

"Газовая договоренность истекает 30 сентября. Считаю, что после сегодняшнего разговора она будет продлена, и мы обеспечим стабильные поставки газа", — написал Вучич в соцсети Instagram.

По словам сербского президента, страна и в дальнейшем может получать газ по цене 318 евро за тысячу кубометров. Он отметил, что это значительно дешевле рыночной цены, которая в настоящее время составляет 868 евро за тысячу кубометров.

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Зависимость от российского газа

Несмотря на стремление вступить в ЕС, Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину сохраняют тесные связи с Кремлем.

Как отмечает издание, Сербия по-прежнему в значительной степени зависит от российского газа. По истечении трехлетнего контракта летом 2025 года Белград не смог заключить новое долгосрочное соглашение и с тех пор пользуется краткосрочными продлениями предыдущего контракта.

Помимо российского газа, Сербия также импортирует "голубое топливо" из Азербайджана и имеет собственную добычу, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать возможную потерю российских поставок.

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Санкции США против NIS

В то же время Белград пытается решить проблему американских санкций в отношении крупнейшей нефтяной компании страны — Petroleum Industry of Serbia (NIS), введенных из-за того, что контрольным пакетом акций в этой компании владеет российская группа "Газпром". Предпосылкой для отмены санкций, которые сейчас временно отсрочены до 30 сентября, Вашингтон поставил полный уход российских владельцев из компании.

Переговоры о продаже 56% российской доли венгерскому энергетическому гиганту MOL продолжаются уже несколько месяцев.

Вучич уходит в отставку

Издание добавляет, что этот телефонный разговор стал одним из последних дипломатических контактов Вучича на посту президента. Он объявил, что 27 сентября подаст в отставку, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра на досрочных выборах, назначенных после почти двух лет антикоррупционных протестов, возглавляемых студентами.

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