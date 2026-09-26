Вучич перед відставкою заявив Путіну, що сподівається на продовження газової угоди з Росією
Сербія розраховує продовжити угоду про постачання російського газу. Термін чинних домовленостей між країнами спливає 30 вересня.
Про це у суботу, 26 вересня, заявив президент Сербії Александар Вучич після телефонної розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним, пише Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вучич сподівається на продовження угоди
"Газова домовленість закінчується 30 вересня. Вважаю, що після сьогоднішньої розмови вона буде продовжена і ми забезпечимо стабільні постачання газу", - написав Вучич в соцмережі Instagram.
За словами сербського президента, країна й надалі може отримувати газ за ціною 318 євро за тисячу кубометрів. Він зазначив, що це значно дешевше за ринкову ціну, яка наразі становить 868 євро за тисячу кубометрів.
Залежність від російського газу
Попри прагнення вступити до ЄС, Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігають тісні зв’язки з Кремлем.
Як зазначає видання, Сербія залишається значною мірою залежною від російського газу. Після завершення трирічного контракту влітку 2025 року Белград не зміг укласти нову довгострокову угоду і відтоді користується короткостроковими продовженнями попереднього контракту.
Окрім російського газу, Сербія також імпортує блакитне паливо з Азербайджану і має власний видобуток, однак цього недостатньо, щоб компенсувати можливу втрату російських поставок.
Санкції США проти NIS
Водночас Белград намагається вирішити проблему американських санкцій щодо найбільшої нафтової компанії країни - Petroleum Industry of Serbia (NIS), запроваджених через те, що контрольним пакетом акцій в цій компанії володіє російська група "Газпром". Передумовою для скасування санкцій, які зараз тимчасово відтерміновано до 30 вересня, Вашингтон поставив повний вихід російських власників із компанії.
Переговори щодо продажу 56% російської частки угорському енергетичному гіганту MOL тривають уже кілька місяців.
Вучич йде у відставку
- Видання додає, що ця телефонна розмова стала одним з останніх дипломатичних контактів Вучича на посаді президента. Він оголосив, що 27 вересня подасть у відставку, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра на дострокових виборах, призначених після майже двох років антикорупційних протестів, очолюваних студентами.
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