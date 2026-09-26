Вучич перед відставкою заявив Путіну, що сподівається на продовження газової угоди з Росією

Сербія розраховує продовжити угоду про постачання російського газу. Термін чинних домовленостей між країнами спливає 30 вересня.

Про це у суботу, 26 вересня, заявив президент Сербії Александар Вучич після телефонної розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним, пише Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вучич сподівається на продовження угоди

"Газова домовленість закінчується 30 вересня. Вважаю, що після сьогоднішньої розмови вона буде продовжена і ми забезпечимо стабільні постачання газу", - написав Вучич в соцмережі Instagram.

За словами сербського президента, країна й надалі може отримувати газ за ціною 318 євро за тисячу кубометрів. Він зазначив, що це значно дешевше за ринкову ціну, яка наразі становить 868 євро за тисячу кубометрів.

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Залежність від російського газу

Попри прагнення вступити до ЄС, Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігають тісні зв’язки з Кремлем.

Як зазначає видання, Сербія залишається значною мірою залежною від російського газу. Після завершення трирічного контракту влітку 2025 року Белград не зміг укласти нову довгострокову угоду і відтоді користується короткостроковими продовженнями попереднього контракту.

Окрім російського газу, Сербія також імпортує блакитне паливо з Азербайджану і має власний видобуток, однак цього недостатньо, щоб компенсувати можливу втрату російських поставок.

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Санкції США проти NIS

Водночас Белград намагається вирішити проблему американських санкцій щодо найбільшої нафтової компанії країни - Petroleum Industry of Serbia (NIS), запроваджених через те, що контрольним пакетом акцій в цій компанії володіє російська група "Газпром". Передумовою для скасування санкцій, які зараз тимчасово відтерміновано до 30 вересня, Вашингтон поставив повний вихід російських власників із компанії.

Переговори щодо продажу 56% російської частки угорському енергетичному гіганту MOL тривають уже кілька місяців.

Вучич йде у відставку

Видання додає, що ця телефонна розмова стала одним з останніх дипломатичних контактів Вучича на посаді президента. Він оголосив, що 27 вересня подасть у відставку, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра на дострокових виборах, призначених після майже двох років антикорупційних протестів, очолюваних студентами.

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