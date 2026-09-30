Сербія і Росія продовжили газову угоду до кінця року

Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу на три місяці — до кінця цього року.

Про це повідомляє телерадіокомпанія РТС, інформує Цензор.НЕТ.

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Продовження угоди

Голова сербської державної газової компанії "Србијагас" Душан Баятович заявив, що угода діятиме на на тих самих "вигідних умовах".

У Міністерстві гірничодобувної промисловості та енергетики заявили, що ухвалене рішення гарантує, що Сербія матиме необхідний обсяг газу в цьому зимовому сезоні на "найкращих умовах", оскільки нинішні ціни на європейському ринку перевищують 800 євро за 1000 кубометрів.

"Звичайно, те, про що домовлено з "Газпромом", — це значно кращі умови, і Сербія на це розраховує. Це дуже важливо для нас фінансово, для наших громадян, а також для нашої економіки", - зазначила в.о. міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Бедович-Ханданович.

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Що передувало

Нагадаємо, що перед своєю відставкою з посади президента Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром.

Він висловив сподівання на продовження газової угоди, заявивши, що у такому разі Сербія зможе й надалі користуватися "вигідною, низькою ціною на газ – 318 євро за 1 000 кубічних метрів, замість того, щоб платити ринкову ціну, яка наразі становить 868 євро".

Термін чинних домовленостей між країнами спливав 30 вересня.

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