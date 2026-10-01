Пилоты "Свідки Спаса" показали кадры дистанционного минирования логистических маршрутов и позиций рашистов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы ударного беспилотного отряда "Свідки Спаса" сводной стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ показали кадры дистанционного минирования логистических маршрутов и позиций российских оккупантов на Липцевском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для выполнения таких задач экипажи "Свідки Спаса" используют БПЛА "Свідок", которые военные самостоятельно модифицировали для дистанционной установки мин.

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На кадрах видно, как пилоты с помощью беспилотников сбрасывают мины на логистические маршруты и позиции противника вблизи государственной границы.

По словам военных, дистанционное минирование позволяет перекрывать пути снабжения противника, срывать попытки инфильтрации российских войск и останавливать передвижение вражеской техники.

В то же время применение беспилотников позволяет выполнять такие задачи с меньшим риском для украинских защитников.

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