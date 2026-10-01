Польша создаст Центр по борьбе с дезинформацией
Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о создании Центра по борьбе с дезинформацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский во время VIII Форума по кибербезопасности в Варшаве, цитирует Укрінформ.
В Польше создадут единый центр противодействия дезинформации
"Польша станет первой страной в Европе, которая создаст единый центр по борьбе с дезинформацией", - заявил министр.
Гавковский подчеркнул, что фейки, в частности те, которые распространяют Россия и Беларусь, постоянно растут и используются для дестабилизации ситуации в Польше.
Центр будет разрабатывать стратегию противодействия кампаниям
По словам министра, новый центр будет поддерживать польское государство в борьбе с дезинформацией и разрабатывать стратегические рамки противодействия таким кампаниям.
"Поэтому мы хотим не только реагировать на нее на законодательном уровне, но и эффективно противодействовать ей оперативно", - отметил Гавковский.
Он сообщил, что процесс создания центра координировал заместитель министра цифровизации Павел Ольшевский, отвечающий за сферу кибербезопасности.
Решение о создании Центра по борьбе с дезинформацией Туск подписал 29 сентября. Документ вступил в силу 30 сентября.
- Ранее заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Россия может осуществить провокацию "под чужим флагом", чтобы в конечном итоге обвинить в подобных действиях Украину.
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