Россия ночью атаковала Одессу: повреждена инфраструктура

В ночь на 1 октября войска РФ нанесли удар по Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале.

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Россия атаковала Одессу

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

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