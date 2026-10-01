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Новости Обстрел Одессы
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Россия ночью атаковала Одессу: повреждена инфраструктура

Одессу атаковали войска РФ

В ночь на 1 октября войска РФ нанесли удар по Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале.

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Россия атаковала Одессу

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

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обстрел (35769) Одесса (8493) Одесская область (4795) Одесский район (794)
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