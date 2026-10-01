Помощь Украине соответствует интересам Чехии, - начальник Военной канцелярии президента ЧР

Начальник Военной канцелярии президента Чехии генерал-лейтенант Радек Гасала заявил, что помощь Украине соответствует национальным интересам его страны и будет продолжаться, хотя её формы могут меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом говорится в его интервью для Укрінформ.

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Гасала: успех Украины важен для безопасности Чехии

По словам Гасалы, Чехия должна оставаться рядом с Украиной с международной, безопасности и военной точек зрения.

"Не могу представить, что Чехия могла бы быть где-то еще, кроме как рядом с Украиной. С международной, безопасности и военной точек зрения успех Украины в защите своей территории также является жизненно важным интересом Чехии", - сказал генерал.

Он отметил, что поддержка Украины официально задекларирована и будет продолжаться. В то же время Гасала хотел бы, чтобы государственная помощь была усилена и соответствовала уровню поддержки Украины со стороны чешского общества.

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От танков и артиллерии до нового оружия

Гасала рассказал, что его приятно удивила гражданская поддержка Украины с самого начала войны. Чехи помогали людям, приехавшим из Украины, участвовали в различных акциях и продолжают поддерживать как крупные проекты, так и небольшие общественные инициативы.

По словам генерала, Чехия на государственном уровне стала первой страной, которая в 2022 году передала Украине танки и тяжелое артиллерийское вооружение. Таким образом она показала другим европейским государствам, что такая помощь возможна.

Впоследствии объем военной помощи начал сокращаться из-за постепенного опустошения складов. В то же время усилились коммерческое сотрудничество и экспорт нового или модернизированного оружия. Чешские компании заинтересованы в сотрудничестве.

Генерал также упомянул чешскую снарядную инициативу. На пике своего развития она обеспечивала или организовывала при посредничестве Чехии передачу почти половины артиллерийских боеприпасов, необходимых Силам обороны Украины.

Ранее Чехия предложила создать европейский "Железный купол" для защиты от баллистических ракет.

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