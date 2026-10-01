РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Ривненщину
549 0

Ночная атака на Ривненщину: пострадала женщина, ее дом поврежден

шахеди

В результате ночной российской атаки на Ровенскую область пострадала женщина. В настоящее время она находится в больнице с ранениями плеч и лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Она получила ранения плеч и лица и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Также в результате вражеской атаки поврежден дом женщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одессу: поврежден бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (35769) Ровенская область (1450)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 