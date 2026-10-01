Ночная атака на Ривненщину: пострадала женщина, ее дом поврежден
В результате ночной российской атаки на Ровенскую область пострадала женщина. В настоящее время она находится в больнице с ранениями плеч и лица.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.
После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Она получила ранения плеч и лица и в настоящее время находится под наблюдением врачей.
Также в результате вражеской атаки поврежден дом женщины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль