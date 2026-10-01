Ночная атака на Ривненщину: пострадала женщина, ее дом поврежден

В результате ночной российской атаки на Ровенскую область пострадала женщина. В настоящее время она находится в больнице с ранениями плеч и лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

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После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Она получила ранения плеч и лица и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Также в результате вражеской атаки поврежден дом женщины.

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