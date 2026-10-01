Нічна атака на Рівненщину: постраждала жінка, її будинок пошкоджено
Унаслідок нічної російської атаки на Рівненщину постраждала жінка. Наразі вона перебуває в лікарні з пораненнями плечей та обличчя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
Після атаки постраждалу доправили до медичного закладу. Вона дістала поранення плечей та обличчя й наразі перебуває під наглядом лікарів.
Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок жінки.
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