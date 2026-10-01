Россия атаковала Украину 107 дронами: ПВО уничтожила и подавила 87 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Украину 107 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 87 вражеских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Пуски беспилотников зафиксированы из:

Орла, Миллерова, Брянская, Шаталова - РФ;

ВОТ Донецкой области;

ВОТ АР Крым - Гвардейского.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 87 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 точках. Еще в четырех местах зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.

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