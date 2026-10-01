Росія атакувала Україну 107 дронами: ППО знищила та подавила 87 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Україну 107 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 87 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски безпілотників зафіксовані з:

Орла, Міллерова, Брянська, Шаталова - РФ;

ТОТ Донецької області;

ТОТ АР Крим – Гвардійського.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 87 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях. Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

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