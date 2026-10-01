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Новини Результат роботи ППО
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Росія атакувала Україну 107 дронами: ППО знищила та подавила 87 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака РФ 1 жовтня: скільки дронів збила ППО України

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Україну 107 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 87 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски безпілотників зафіксовані з:

  • Орла, Міллерова, Брянська, Шаталова - РФ;
  • ТОТ Донецької області;
  • ТОТ АР Крим – Гвардійського.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Росія атакувала Україну 107 дронами: ППО знищила 87 БпЛА

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 87 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях. Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

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безпілотник БпЛА (5987) ППО (4513) Повітряні сили (3830)
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