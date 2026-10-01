Росія атакувала Україну 107 дронами: ППО знищила та подавила 87 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Україну 107 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 87 ворожих дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски безпілотників зафіксовані з:
- Орла, Міллерова, Брянська, Шаталова - РФ;
- ТОТ Донецької області;
- ТОТ АР Крим – Гвардійського.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 87 ворожих БпЛА.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях. Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.
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