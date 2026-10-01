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Новости Вступление Украины в ЕС
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50% украинцев считают, что власть не выполняет обязательств для быстрого вступления в ЕС, - опрос

Половина украинцев считает недостаточным выполнение властями обязательств для вступления в ЕС

Половина опрошенных украинцев считают, что власти не выполняют свои обязательства, необходимые для обеспечения скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. Противоположного мнения придерживаются 46 % респондентов КМИС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12–21 сентября 2026 года.

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В то же время категоричных оценок придерживается меньшинство опрошенных. Лишь 4% респондентов убеждены, что украинские власти полностью выполняют свои обязательства, тогда как 16% считают, что они их вообще не выполняют.

Чаще всего препятствием для продвижения Украины к членству в ЕС респонденты называли коррупцию в органах центральной власти — так ответили 32% опрошенных.

Еще 29% считают основной проблемой то, что сам Европейский Союз или отдельные его государства-члены не желают принимать Украину.

Среди других причин участники исследования назвали войну – 15%, недостаточное качество работы правительства и Верховной Рады – 10%, сопротивление реформам со стороны отдельных групп влияния – 5%, а также недостаточную независимость судов и правоохранительных органов – 3%.

Опрос проводился КМИС 12–21 сентября в рамках всеукраинского исследования общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью были опрошены 1002 совершеннолетних гражданина Украины, которые на момент исследования проживали на территории, контролируемой украинским правительством. В выборку не входили граждане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу. Для показателей, близких к 50%, формальная статистическая погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 4,1%.

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Автор: 

власть (2362) евроинтеграция (2159) критика (237) опрос (3143)
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Топ комментарии
+13
А 50% придурки просто.
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01.10.2026 11:17 Ответить
+9
Ну хоч не 73%, хоч то тішить...
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01.10.2026 11:21 Ответить
+7
Не просто придурки. Суіцидники.
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01.10.2026 11:20 Ответить

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