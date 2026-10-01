50% украинцев считают, что власть не выполняет обязательств для быстрого вступления в ЕС, - опрос

Половина опрошенных украинцев считают, что власти не выполняют свои обязательства, необходимые для обеспечения скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. Противоположного мнения придерживаются 46 % респондентов КМИС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12–21 сентября 2026 года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В то же время категоричных оценок придерживается меньшинство опрошенных. Лишь 4% респондентов убеждены, что украинские власти полностью выполняют свои обязательства, тогда как 16% считают, что они их вообще не выполняют.

Чаще всего препятствием для продвижения Украины к членству в ЕС респонденты называли коррупцию в органах центральной власти — так ответили 32% опрошенных.

Еще 29% считают основной проблемой то, что сам Европейский Союз или отдельные его государства-члены не желают принимать Украину.

Среди других причин участники исследования назвали войну – 15%, недостаточное качество работы правительства и Верховной Рады – 10%, сопротивление реформам со стороны отдельных групп влияния – 5%, а также недостаточную независимость судов и правоохранительных органов – 3%.

Опрос проводился КМИС 12–21 сентября в рамках всеукраинского исследования общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью были опрошены 1002 совершеннолетних гражданина Украины, которые на момент исследования проживали на территории, контролируемой украинским правительством. В выборку не входили граждане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу. Для показателей, близких к 50%, формальная статистическая погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 4,1%.

Читайте также: 50% украинцев больше всего беспокоит коррупция. 72% считают Зеленского ответственным, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА