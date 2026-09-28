50% украинцев больше всего беспокоит коррупция. 72% считают Зеленского ответственным, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

50 % украинцев больше всего беспокоит коррупция во властных структурах. 72 % опрошенных считают, что президент Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия своего окружения.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

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Что больше всего беспокоит украинцев?

Так, 50% опрошенных заявили, что их беспокоит коррупция во власти и массированные ракетно-дроновые удары (40%).

Среди других проблем, которые больше всего беспокоят: непрофессионализм и некомпетентность власти (30%), низкий уровень зарплат, пенсий и т. д. (28%), деятельность ТЦК (24%), рост цен (23%), ситуация на фронте (21%). Другие проблемы назывались реже.

В то же время социологи отмечают, что в целом 53% выбрали либо "массированные ракетно-дроновые удары", либо "ситуацию на фронте" (или и то, и другое), то есть война как фактор, беспокоящий людей, не уступает коррупции.

"В то же время в целом 64% выбрали либо "коррупцию во власти", либо "некомпетентность власти". То есть если сравнивать в целом фактор войны и в целом фактор недовольства властью (из-за коррупции и/или некомпетентности), то последнее называлось несколько чаще", - добавили там.

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Изменился ли уровень коррупции?

72% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Отмечают его снижение – 6%. Остальные либо считают, что он не изменился, либо не смогли ответить.

Кто несет ответственность за коррупцию?

Большинство украинцев - 72% - утверждают, что президент В. Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия своего окружения. Не считают, что он несет ответственность - 25%.

Методология

Исследование проводилось 12–21 сентября 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

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