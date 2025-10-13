60% украинцев доверяют Зеленскому, но только 25% хотят видеть его президентом после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет стабильно высокий уровень доверия среди украинцев - 60% граждан выражают ему поддержку, тогда как 35% не доверяют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Лишь 25% респондентов хотели бы видеть Зеленского президентом после завершения войны.
Согласно результатам, баланс доверия к президенту составляет +25% - на том же уровне, что и месяц назад. После снижения показателей между маем и августом (с 74% до 58%) произошло стабилизирование. Нынешний уровень доверия превышает декабрьский 2024 года, но остается ниже майского максимума.
Относительно политического будущего: 41% украинцев считают, что Зеленскому стоит остаться в политике, среди них 25% поддерживают его возможное президентство. В то же время 36% выступают за выход действующего президента из политики, а 14% - за его уголовное преследование.
Для сравнения, только 23% респондентов хотят, чтобы Петр Порошенко остался в политике, 9% - видят его на высокой должности, тогда как 46% выступают за его политический выход, а 23% - за преследование.
45% опрошенных не хотят видеть в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко, 46% поддерживают одного из них, чаще всего Зеленского (32%), и только 9% хотели бы видеть обоих.
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, результаты свидетельствуют, что Зеленский сохраняет высокое доверие и легитимность как глава государства на время войны. В то же время после ее завершения украинцы скорее ожидают появления нового политического лидера.
ну, от які у сраку 60%????
чи це 60% від дебілів, що втикають у бидло марафрн?
тьху, ганьба
Це все,що треба знати про кміс.
25% того недолугого, цинічно брехливого створіння то просто катастрофічна цифра. Не для нього, для цієї країни.
Тут ще величезне запитання, хто з них більшої шкоди наробив цій країні. Хто з них домовлявся в Омані хто з них закривав ракетну програму, хто з них перед вторгенням розміновував Чонгар, відводив війська, смажив шашлики. Хто з них здав маріуполь і весь південь. На чий з них "совісті" десятки тисяч лише маріупольців...
от би на цей рахунок провести опитування...
Якщо то хоч трохи десь близько до реального, то вже повний звіздець...
Усі ці зашквари та про"би головного героя такі смішні та зберігають інтригу - що ж воно далі буде?
Нічого не міняється в менталітеті українців... подавай їм нового, і все тут. Нема того, щоб орієнтувались на політику і практику тої чи іншої політичної сили...