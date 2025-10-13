РУС
2 044 51

60% украинцев доверяют Зеленскому, но только 25% хотят видеть его президентом после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет стабильно высокий уровень доверия среди украинцев - 60% граждан выражают ему поддержку, тогда как 35% не доверяют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Лишь 25% респондентов хотели бы видеть Зеленского президентом после завершения войны.

Согласно результатам, баланс доверия к президенту составляет +25% - на том же уровне, что и месяц назад. После снижения показателей между маем и августом (с 74% до 58%) произошло стабилизирование. Нынешний уровень доверия превышает декабрьский 2024 года, но остается ниже майского максимума.

рейтинг зеленского

Относительно политического будущего: 41% украинцев считают, что Зеленскому стоит остаться в политике, среди них 25% поддерживают его возможное президентство. В то же время 36% выступают за выход действующего президента из политики, а 14% - за его уголовное преследование.

Для сравнения, только 23% респондентов хотят, чтобы Петр Порошенко остался в политике, 9% - видят его на высокой должности, тогда как 46% выступают за его политический выход, а 23% - за преследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП закрыл возможность просмотреть имена лиц, которые ставят лайки под сообщениями Зеленского

рейтинг зеленского

45% опрошенных не хотят видеть в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко, 46% поддерживают одного из них, чаще всего Зеленского (32%), и только 9% хотели бы видеть обоих.

рейтинг зеленского

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, результаты свидетельствуют, что Зеленский сохраняет высокое доверие и легитимность как глава государства на время войны. В то же время после ее завершения украинцы скорее ожидают появления нового политического лидера.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

выборы (24817) Зеленский Владимир (22236) опрос (2952)
Топ комментарии
+21
знов накручені рейтінги Боневтіка ?
13.10.2025 11:01 Ответить
+16
чому я не бачив жодного опитування: скільки українців хочуть бачити зе!гниду на пожиттєвому у одиночній самий гнилій камері у підвалі на лук'янівці.
ну, от які у сраку 60%????
чи це 60% від дебілів, що втикають у бидло марафрн?
13.10.2025 11:03 Ответить
+13
Мы попали в парадоксальную ситуацию, когда и Путин и Зеленский не только не заинтересованы в окончании войны, но и боятся этого окончания, как черт ладана. И тот и другой в случае мира почти наверняка теряют власть с очень печальными последствиями для своего дальнейшего существования.
13.10.2025 11:05 Ответить
13.10.2025 11:00 Ответить
13.10.2025 11:01 Ответить
100%
13.10.2025 11:20 Ответить
Довіряти Зелеському трошки почнуть тоді, коли корупціонерів і зрадників не відпускатимуть під "особисте зобов,язання", "пішов на угоду зі слідством, і т.д. Хоча б тих, для початку, хто очевидно спійманий на гарячому, а саджатимуть в тюрму.
13.10.2025 11:22 Ответить
13.10.2025 11:03 Ответить
"Після війни"?) Їм же ясно кажуть - готуйте дітей і онуків, купуйте свічки, а вони все про вибори після війни мріють. Розслабтеся і забудьте.
13.10.2025 11:03 Ответить
Нема чому дивуватися я це сруязике бидло щодня бачу... невиліковні
13.10.2025 11:04 Ответить
13.10.2025 11:05 Ответить
Я теж довіряю Vолодимиру Олександрович Zеленському, але йому треба посидіти на палі, а не в кріслі президента.
13.10.2025 11:07 Ответить
13.10.2025 11:09 Ответить
А польський генерал Коморницький каже, що контрнаступ провалився в першу чергу тому, що Україні й близко не дали того зі зброї, що вона хотіла отримати (взагалі він казав, що це була відправка українців на смерть). А наприклад Марек Менкішак з Центру східноєвропейських досліджень додає - не дали, бо боялися екскалації, а ще Байден не хотів перед виборами псувати своїй партії рейтинг через ту саму можливу ескалацію. От так)
13.10.2025 11:16 Ответить
Так і було, але після обіцянок і піару на цьому питанні, верховний головнокомандуючий і К вже не могли відмовитися від його проведення і Генштаб отримав наказ, хоча всі члени Ставки знали про недостатню кількість техніки і ***********. Шоу і оплески - основа передвиборного піару.
13.10.2025 11:22 Ответить
Найгірше, коли є влада, якій не важливо ні перемогти, ні програти. Її просто влаштовує процес, поки гроші дають. Оце ідеальний формат "до останнього".
13.10.2025 11:28 Ответить
Квитки на Антитіла в Севастополі були вже продані і не хотілось людям повертати гроші.
13.10.2025 11:32 Ответить
*екскалації - ескалації

13.10.2025 11:31 Ответить
Те ж саме зараз і в кацапів. Всю зиму і весну інфопростір гудів про "лєтнєє наступлєніє арміі рф", а результатів пшик.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:48 Ответить
всі розуміють, що взагалі, в наш час, час супутників та дронів, не можливо сконцентрувати великі ударні групи для прориву фронту. з обох сторін. це ми бачимо по тактиці парашників - тільки малі м'ясні групи, просуваються темпом равликів, навіть там, де зєлічка в останні 3 роки потужно "будував" укріплення, та разставляв "зуби дракона", ще бульш потужно освоюючи виділені на це кошти. для великих проривів, як в перші дні війни, ворогу потрібний свій говнокомандувач у свого противника, який, готуючись до війни, буде будувати дороги для майбутнього швидкого просування ворога, **********, по наказу дєрьмака, буде все розміновувати,...... та маринувати м'ясо, закликаючи свій нарід до цього ж.
13.10.2025 11:29 Ответить
А скільки % довіряють КМІСу не робили заміри?Прикормлені гниди..
13.10.2025 11:09 Ответить
Здається Ви применшуєте талант нашого наріту наступати на граблі.
показать весь комментарий
У телефоному режимі було опитано аж 1008 респондентів https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1561&page=1 . рзходимося!
13.10.2025 11:09 Ответить
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) -приватне українське товариство з обмеженою відповідальністю .
Це все,що треба знати про кміс.
13.10.2025 11:10 Ответить
Нагадує (сподіваюся) величезний рейтинг Януковича перед поїздкою до Ростова:

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то участь у них взяли б близько 70% виборців.

Зокрема, В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах), 15,1% - В.Кличка, 13,9% - Ю.Тимошенко, 7,9% - О.Тягнибока, 7,7% - П.Симоненка, 7,4% - А.Яценюка. Решту політиків підтримують значно менше: 1,7% - А.Гриценка, 1,5% - С.Тігіпка, 1,2% - П.Порошенка, 1,1% - Н.Королевську, решту політиків - 4%, не визначилися - 11,1%, «проти всіх» - 2,3%.

https://www.ratinggroup.ua/news/reytingi-politikov-na-vyborah-prezidenta-fevral-2013
13.10.2025 11:11 Ответить
Хіба 25% - величезний рейтинг? Звичайний рейтинг для діючого президента в Україні. Менше був тільки у Ющенка, який багато для цього зробив в останні роки свого президентства.
13.10.2025 11:18 Ответить
Отож!!!
25% того недолугого, цинічно брехливого створіння то просто катастрофічна цифра. Не для нього, для цієї країни.
13.10.2025 11:32 Ответить
Що катастрофічного у рейтингу Зеленського 25%? Це ж не у Бойка 25% рейтинг, та й 25% - це не рейтинг переможця.
13.10.2025 11:48 Ответить
Чим Зеленський кращий Бойка?! Точніше, а чим Бойко гірший зеленського?
Тут ще величезне запитання, хто з них більшої шкоди наробив цій країні. Хто з них домовлявся в Омані хто з них закривав ракетну програму, хто з них перед вторгенням розміновував Чонгар, відводив війська, смажив шашлики. Хто з них здав маріуполь і весь південь. На чий з них "совісті" десятки тисяч лише маріупольців...
от би на цей рахунок провести опитування...
13.10.2025 12:01 Ответить
Мало того, 25% то не довіри, а другого терміну! "Довіри" сьогодні там всі 60% намалювали. То вже взагалі звіздець...
Якщо то хоч трохи десь близько до реального, то вже повний звіздець...
13.10.2025 11:35 Ответить
Янукович-25%, Зеленський - 60%. Овочу як раком до місяця до зеленого батька всіх народів.
13.10.2025 11:19 Ответить
25% і 25% - однаковий президентський рейтинг. Не плутайте рейтинг довіри з президентським.
13.10.2025 11:47 Ответить
Революцію Гідності робила пасіонарна меншість, а (особливо на Сході і Півдні) було тоді ще багато поціновувачів "крєпкого хозяйствєнніка". Це потім вони всі не були за яника, як і зараз ніхто не голосував за зелю у 19му.
13.10.2025 11:55 Ответить
Я вже неодноразово казав, в Україні не існує незалежного та адекватного інституту громадської думки. Всі ці кміси-х...їси і інші "роги та копита" працюють виключно в діапазоні грошових знаків. Будьте певні, якщо умовно КМІС забашляють так нормально $, то і арєстович буде вигравати всіх на президентських виборах ще до першого туру а в парламент пройде тільки партія "шарія". Їм пофіг, що для мудрого наріда малювати, головне вчасно отримувати бариші.
13.10.2025 11:11 Ответить
Задайте вопрос, сколько Украинцев хотят, что бы всю эту зеленую шпану посадили за мародёрство во время войны, за шашлычки, за вагнергейт, за разминированный Чонгар, за фиктивные фортификации ........?
13.10.2025 11:13 Ответить
здохни кацапський провокатор.
13.10.2025 11:24 Ответить
у мене питання до статистів КМІСу...ви совість маєте ?!... по вас нари плачуть !!!
13.10.2025 11:15 Ответить
це по "незалежному" внутрішньому моніторінгу. не важко зрозуміти, що процент підтримки - просто інвертовано )) цікаво було б опитати ще й інших, з 6 млн, по іншу сторону "новозеленого занавісу". в принципі, якщо допустити, що навіть гіпотетичні 25% хочуть бачити зєлічку прєзіком, то з тією ж ймовірністю можна сказати, що решта - 75% не хоче бачити його взагалі, зі словами "очі мої б його не бачили!" ))
13.10.2025 11:17 Ответить
хто ці дебіли ?
13.10.2025 11:19 Ответить
КМІС
13.10.2025 11:22 Ответить
Частина вумного наріду продовжують жити в серіалі Голобородька.
Усі ці зашквари та про"би головного героя такі смішні та зберігають інтригу - що ж воно далі буде?
13.10.2025 11:23 Ответить
Ще 25 процентів ракушок залишилось.....прикро...
13.10.2025 11:30 Ответить
А в"єтнавців запитували?
13.10.2025 11:30 Ответить
Опитували тільки вєтнамсько подоляцьку ботву
13.10.2025 11:32 Ответить
Чому нема рейтингів щодо повернення в Т2 телеканалів 5-го, Еспресо, і Прямий; а також припинення державного фінансування телемарафету?
13.10.2025 11:33 Ответить
Таке враження, що опитували кацапів у Москві.
13.10.2025 11:35 Ответить
никогда не поверю , что 60% доверяют-ВРАНЬЕ
13.10.2025 11:37 Ответить
В переводе на простой ябывдул, но жениться не хочу))
13.10.2025 11:37 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1111922.html Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві та високу легітимність як голова держави на період до завершення війни, але після цього є очікування побачити на посаді президента когось нового. "Проте запит побачити когось нового на посаді президента (чи інших топ-посадах у державі) не означає бажання, щоб нинішня парламентська опозиція прийшла до влади. Під час повномасштабної війни багато військовослужбовців, волонтерів, громадських діячів, чиновників центрального і місцевого рівня зарекомендували себе як справжні лідери та ефективні антикризові управлінці. У вогні війни гартується нове покоління українських лідерів і пересічні громадяни усвідомлюють це та готові дати шанс їм проявити себе в політиці після війни. Тому ми бачимо, що і у випадку Зеленського (як представника нинішньої влади), і у випадку Порошенка (як представника опозиції) багато українців хотіли би, що вони дали дорогу новим лідерам", - прокоментував він.

Нічого не міняється в менталітеті українців... подавай їм нового, і все тут. Нема того, щоб орієнтувались на політику і практику тої чи іншої політичної сили...
13.10.2025 11:40 Ответить
Пацюки "АніНаучатсья" прагнуть нових експерементів.
13.10.2025 11:51 Ответить
Невиліковна нація!....ПЗДЦ!!!
13.10.2025 11:47 Ответить
"Не збирається Порох приймати участь у президентських виборах - він націлився на Європарламент, бо там він буде дієвішим, аби врятувати світ від бункерного пацюка та допомогти Україні. Там дієве поле більше. Зрозуміли? Так він вирішив!Та і попустіться вже". Людмила Пр.
13.10.2025 11:58 Ответить
