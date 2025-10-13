60% украинцев доверяют Зеленскому, но только 25% хотят видеть его президентом после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет стабильно высокий уровень доверия среди украинцев - 60% граждан выражают ему поддержку, тогда как 35% не доверяют.

Лишь 25% респондентов хотели бы видеть Зеленского президентом после завершения войны.

Согласно результатам, баланс доверия к президенту составляет +25% - на том же уровне, что и месяц назад. После снижения показателей между маем и августом (с 74% до 58%) произошло стабилизирование. Нынешний уровень доверия превышает декабрьский 2024 года, но остается ниже майского максимума.

Относительно политического будущего: 41% украинцев считают, что Зеленскому стоит остаться в политике, среди них 25% поддерживают его возможное президентство. В то же время 36% выступают за выход действующего президента из политики, а 14% - за его уголовное преследование.

Для сравнения, только 23% респондентов хотят, чтобы Петр Порошенко остался в политике, 9% - видят его на высокой должности, тогда как 46% выступают за его политический выход, а 23% - за преследование.

45% опрошенных не хотят видеть в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко, 46% поддерживают одного из них, чаще всего Зеленского (32%), и только 9% хотели бы видеть обоих.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, результаты свидетельствуют, что Зеленский сохраняет высокое доверие и легитимность как глава государства на время войны. В то же время после ее завершения украинцы скорее ожидают появления нового политического лидера.

