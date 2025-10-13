60% українців довіряють Зеленському, але лише 25% хочуть бачити його президентом після війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Президент України Володимир Зеленський зберігає стабільно високий рівень довіри серед українців - 60% громадян висловлюють йому підтримку, тоді як 35% не довіряють.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Лише 25% респондентів хотіли б бачити Зеленського президентом після завершення війни.
Згідно з результатами, баланс довіри до президента становить +25% - на тому ж рівні, що й місяць тому. Після зниження показників між травнем і серпнем (з 74% до 58%) відбулося стабілізування. Нинішній рівень довіри перевищує грудневий 2024 року, але залишається нижчим за травневий максимум.
Щодо політичного майбутнього: 41% українців вважають, що Зеленському варто залишитися в політиці, серед них 25% підтримують його можливе президентство. Водночас 36% виступають за вихід чинного президента з політики, а 14% - за його кримінальне переслідування.
Для порівняння, лише 23% респондентів хочуть, щоб Петро Порошенко залишився в політиці, 9% - бачать його на високій посаді, тоді як 46% виступають за його політичний вихід, а 23% - за переслідування.
45% опитаних не хочуть бачити в політиці після війни ані Зеленського, ані Порошенка, 46% підтримують одного з них, найчастіше Зеленського (32%), і лише 9% хотіли б бачити обох.
За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, результати свідчать, що Зеленський зберігає високу довіру та легітимність як глава держави на час війни. Водночас після її завершення українці радше очікують появи нового політичного лідера.
ну, от які у сраку 60%????
чи це 60% від дебілів, що втикають у бидло марафрн?
тьху, ганьба
Це все,що треба знати про кміс.
25% того недолугого, цинічно брехливого створіння то просто катастрофічна цифра. Не для нього, для цієї країни.
Тут ще величезне запитання, хто з них більшої шкоди наробив цій країні. Хто з них домовлявся в Омані хто з них закривав ракетну програму, хто з них перед вторгенням розміновував Чонгар, відводив війська, смажив шашлики. Хто з них здав маріуполь і весь південь. На чий з них "совісті" десятки тисяч лише маріупольців...
от би на цей рахунок провести опитування...
Якщо то хоч трохи десь близько до реального, то вже повний звіздець...
Усі ці зашквари та про"би головного героя такі смішні та зберігають інтригу - що ж воно далі буде?
Після повідомлень про купівлю ОПУ тисяч лайків з недіючих в'єтнамських профілів на фейсбук-сторінках ОПУ\Вови Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.
Нічого не міняється в менталітеті українців... подавай їм нового, і все тут. Нема того, щоб орієнтувались на політику і практику тої чи іншої політичної сили...
У президентських - 50на50, і це залежить від розкладів; щоб допомогти однодумцю з агітацією. Зняття в останній момент - 99% вірогідності.
Це що реальне відображення думки всього населення?..Зрозуміло, що такі цифри й будуть у таких межах. Маячня якась....аби тільки заморочити людям мізки.