2 645 68

60% українців довіряють Зеленському, але лише 25% хочуть бачити його президентом після війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

зеленський

Президент України Володимир Зеленський зберігає стабільно високий рівень довіри серед українців - 60% громадян висловлюють йому підтримку, тоді як 35% не довіряють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Лише 25% респондентів хотіли б бачити Зеленського президентом після завершення війни.

Згідно з результатами, баланс довіри до президента становить +25% - на тому ж рівні, що й місяць тому. Після зниження показників між травнем і серпнем (з 74% до 58%) відбулося стабілізування. Нинішній рівень довіри перевищує грудневий 2024 року, але залишається нижчим за травневий максимум.

рейтинг зеленського

Щодо політичного майбутнього: 41% українців вважають, що Зеленському варто залишитися в політиці, серед них 25% підтримують його можливе президентство. Водночас 36% виступають за вихід чинного президента з політики, а 14% - за його кримінальне переслідування.

Для порівняння, лише 23% респондентів хочуть, щоб Петро Порошенко залишився в політиці, 9% - бачать його на високій посаді, тоді як 46% виступають за його політичний вихід, а 23% - за переслідування.

рейтинг зеленського

45% опитаних не хочуть бачити в політиці після війни ані Зеленського, ані Порошенка, 46% підтримують одного з них, найчастіше Зеленського (32%), і лише 9% хотіли б бачити обох.

рейтинг зеленського

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, результати свідчать, що Зеленський зберігає високу довіру та легітимність як глава держави на час війни. Водночас після її завершення українці радше очікують появи нового політичного лідера.

вибори (6778) Зеленський Володимир (25798) опитування (2081)
Топ коментарі
+25
знов накручені рейтінги Боневтіка ?
13.10.2025 11:01 Відповісти
+21
чому я не бачив жодного опитування: скільки українців хочуть бачити зе!гниду на пожиттєвому у одиночній самий гнилій камері у підвалі на лук'янівці.
ну, от які у сраку 60%????
чи це 60% від дебілів, що втикають у бидло марафрн?
13.10.2025 11:03 Відповісти
+18
Мы попали в парадоксальную ситуацию, когда и Путин и Зеленский не только не заинтересованы в окончании войны, но и боятся этого окончания, как черт ладана. И тот и другой в случае мира почти наверняка теряют власть с очень печальными последствиями для своего дальнейшего существования.
13.10.2025 11:05 Відповісти
13.10.2025 11:00 Відповісти
знов накручені рейтінги Боневтіка ?
13.10.2025 11:01 Відповісти
100%
13.10.2025 11:20 Відповісти
Довіряти Зелеському трошки почнуть тоді, коли корупціонерів і зрадників не відпускатимуть під "особисте зобов,язання", "пішов на угоду зі слідством, і т.д. Хоча б тих, для початку, хто очевидно спійманий на гарячому, а саджатимуть в тюрму.
13.10.2025 11:22 Відповісти
чому я не бачив жодного опитування: скільки українців хочуть бачити зе!гниду на пожиттєвому у одиночній самий гнилій камері у підвалі на лук'янівці.
ну, от які у сраку 60%????
чи це 60% від дебілів, що втикають у бидло марафрн?
13.10.2025 11:03 Відповісти
"Після війни"?) Їм же ясно кажуть - готуйте дітей і онуків, купуйте свічки, а вони все про вибори після війни мріють. Розслабтеся і забудьте.
13.10.2025 11:03 Відповісти
Нема чому дивуватися я це сруязике бидло щодня бачу... невиліковні
13.10.2025 11:04 Відповісти
Мы попали в парадоксальную ситуацию, когда и Путин и Зеленский не только не заинтересованы в окончании войны, но и боятся этого окончания, как черт ладана. И тот и другой в случае мира почти наверняка теряют власть с очень печальными последствиями для своего дальнейшего существования.
13.10.2025 11:05 Відповісти
Я теж довіряю Vолодимиру Олександрович Zеленському, але йому треба посидіти на палі, а не в кріслі президента.
13.10.2025 11:07 Відповісти
13.10.2025 11:09 Відповісти
А польський генерал Коморницький каже, що контрнаступ провалився в першу чергу тому, що Україні й близко не дали того зі зброї, що вона хотіла отримати (взагалі він казав, що це була відправка українців на смерть). А наприклад Марек Менкішак з Центру східноєвропейських досліджень додає - не дали, бо боялися екскалації, а ще Байден не хотів перед виборами псувати своїй партії рейтинг через ту саму можливу ескалацію. От так)
13.10.2025 11:16 Відповісти
Так і було, але після обіцянок і піару на цьому питанні, верховний головнокомандуючий і К вже не могли відмовитися від його проведення і Генштаб отримав наказ, хоча всі члени Ставки знали про недостатню кількість техніки і ***********. Шоу і оплески - основа передвиборного піару.
13.10.2025 11:22 Відповісти
Найгірше, коли є влада, якій не важливо ні перемогти, ні програти. Її просто влаштовує процес, поки гроші дають. Оце ідеальний формат "до останнього".
13.10.2025 11:28 Відповісти
Квитки на Антитіла в Севастополі були вже продані і не хотілось людям повертати гроші.
13.10.2025 11:32 Відповісти
*екскалації - ескалації

тьху, ганьба
13.10.2025 11:31 Відповісти
Те ж саме зараз і в кацапів. Всю зиму і весну інфопростір гудів про "лєтнєє наступлєніє арміі рф", а результатів пшик.
13.10.2025 11:48 Відповісти
О, в них багато чого так само як в нас. Чи в нас як в них...)
13.10.2025 12:05 Відповісти
всі розуміють, що взагалі, в наш час, час супутників та дронів, не можливо сконцентрувати великі ударні групи для прориву фронту. з обох сторін. це ми бачимо по тактиці парашників - тільки малі м'ясні групи, просуваються темпом равликів, навіть там, де зєлічка в останні 3 роки потужно "будував" укріплення, та разставляв "зуби дракона", ще бульш потужно освоюючи виділені на це кошти. для великих проривів, як в перші дні війни, ворогу потрібний свій говнокомандувач у свого противника, який, готуючись до війни, буде будувати дороги для майбутнього швидкого просування ворога, **********, по наказу дєрьмака, буде все розміновувати,...... та маринувати м'ясо, закликаючи свій нарід до цього ж.
13.10.2025 11:29 Відповісти
А скільки % довіряють КМІСу не робили заміри?Прикормлені гниди..
13.10.2025 11:09 Відповісти
Здається Ви применшуєте талант нашого наріту наступати на граблі.
13.10.2025 11:50 Відповісти
У телефоному режимі було опитано аж 1008 респондентів https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1561&page=1 . рзходимося!
13.10.2025 11:09 Відповісти
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) -приватне українське товариство з обмеженою відповідальністю .
Це все,що треба знати про кміс.
13.10.2025 11:10 Відповісти
Нагадує (сподіваюся) величезний рейтинг Януковича перед поїздкою до Ростова:

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», якби вибори Президента України відбувалися наприкінці лютого 2013 року, то участь у них взяли б близько 70% виборців.

Зокрема, В.Януковича підтримали б 25,1% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах), 15,1% - В.Кличка, 13,9% - Ю.Тимошенко, 7,9% - О.Тягнибока, 7,7% - П.Симоненка, 7,4% - А.Яценюка. Решту політиків підтримують значно менше: 1,7% - А.Гриценка, 1,5% - С.Тігіпка, 1,2% - П.Порошенка, 1,1% - Н.Королевську, решту політиків - 4%, не визначилися - 11,1%, «проти всіх» - 2,3%.

https://www.ratinggroup.ua/news/reytingi-politikov-na-vyborah-prezidenta-fevral-2013
13.10.2025 11:11 Відповісти
Хіба 25% - величезний рейтинг? Звичайний рейтинг для діючого президента в Україні. Менше був тільки у Ющенка, який багато для цього зробив в останні роки свого президентства.
13.10.2025 11:18 Відповісти
Отож!!!
25% того недолугого, цинічно брехливого створіння то просто катастрофічна цифра. Не для нього, для цієї країни.
13.10.2025 11:32 Відповісти
Що катастрофічного у рейтингу Зеленського 25%? Це ж не у Бойка 25% рейтинг, та й 25% - це не рейтинг переможця.
13.10.2025 11:48 Відповісти
Чим Зеленський кращий Бойка?! Точніше, а чим Бойко гірший зеленського?
Тут ще величезне запитання, хто з них більшої шкоди наробив цій країні. Хто з них домовлявся в Омані хто з них закривав ракетну програму, хто з них перед вторгенням розміновував Чонгар, відводив війська, смажив шашлики. Хто з них здав маріуполь і весь південь. На чий з них "совісті" десятки тисяч лише маріупольців...
от би на цей рахунок провести опитування...
13.10.2025 12:01 Відповісти
Хоча б тим, що Бойко відверто прокацапський, а Зеля - просто некомпетентний популіст. Бойко навряд чи взагалі став би чинити кацапам хоч якийсь спротив і хоч якось домовлятися про допомогу Україні.
13.10.2025 12:08 Відповісти
Мало того, 25% то не довіри, а другого терміну! "Довіри" сьогодні там всі 60% намалювали. То вже взагалі звіздець...
Якщо то хоч трохи десь близько до реального, то вже повний звіздець...
13.10.2025 11:35 Відповісти
Янукович-25%, Зеленський - 60%. Овочу як раком до місяця до зеленого батька всіх народів.
13.10.2025 11:19 Відповісти
25% і 25% - однаковий президентський рейтинг. Не плутайте рейтинг довіри з президентським.
13.10.2025 11:47 Відповісти
Це те саме, називається рейтинг. У Макрона рейтинг роками бовтається в районі 10-15%, і він все ще президент. Зеленський на виборах матиме 90%.
13.10.2025 12:26 Відповісти
Революцію Гідності робила пасіонарна меншість, а (особливо на Сході і Півдні) було тоді ще багато поціновувачів "крєпкого хозяйствєнніка". Це потім вони всі не були за яника, як і зараз ніхто не голосував за зелю у 19му.
13.10.2025 11:55 Відповісти
Я вже неодноразово казав, в Україні не існує незалежного та адекватного інституту громадської думки. Всі ці кміси-х...їси і інші "роги та копита" працюють виключно в діапазоні грошових знаків. Будьте певні, якщо умовно КМІС забашляють так нормально $, то і арєстович буде вигравати всіх на президентських виборах ще до першого туру а в парламент пройде тільки партія "шарія". Їм пофіг, що для мудрого наріда малювати, головне вчасно отримувати бариші.
13.10.2025 11:11 Відповісти
Задайте вопрос, сколько Украинцев хотят, что бы всю эту зеленую шпану посадили за мародёрство во время войны, за шашлычки, за вагнергейт, за разминированный Чонгар, за фиктивные фортификации ........?
13.10.2025 11:13 Відповісти
Так, цього хочуть, я впевнений, багато українців, може, й усі. А хохли хочуть, щоб посадили Порошенка.
13.10.2025 12:21 Відповісти
здохни кацапський провокатор.
13.10.2025 11:24 Відповісти
у мене питання до статистів КМІСу...ви совість маєте ?!... по вас нари плачуть !!!
13.10.2025 11:15 Відповісти
це по "незалежному" внутрішньому моніторінгу. не важко зрозуміти, що процент підтримки - просто інвертовано )) цікаво було б опитати ще й інших, з 6 млн, по іншу сторону "новозеленого занавісу". в принципі, якщо допустити, що навіть гіпотетичні 25% хочуть бачити зєлічку прєзіком, то з тією ж ймовірністю можна сказати, що решта - 75% не хоче бачити його взагалі, зі словами "очі мої б його не бачили!" ))
13.10.2025 11:17 Відповісти
хто ці дебіли ?
13.10.2025 11:19 Відповісти
КМІС
13.10.2025 11:22 Відповісти
Частина вумного наріду продовжують жити в серіалі Голобородька.
Усі ці зашквари та про"би головного героя такі смішні та зберігають інтригу - що ж воно далі буде?
13.10.2025 11:23 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного Президентаhttps://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html , 13.‎10.‎2025:
Після повідомлень про купівлю ОПУ тисяч лайків з недіючих в'єтнамських профілів на фейсбук-сторінках ОПУ\Вови Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.
13.10.2025 12:04 Відповісти
Ще 25 процентів ракушок залишилось.....прикро...
13.10.2025 11:30 Відповісти
А в"єтнавців запитували?
13.10.2025 11:30 Відповісти
Опитували тільки вєтнамсько подоляцьку ботву
13.10.2025 11:32 Відповісти
Чому нема рейтингів щодо повернення в Т2 телеканалів 5-го, Еспресо, і Прямий; а також припинення державного фінансування телемарафету?
13.10.2025 11:33 Відповісти
Таке враження, що опитували кацапів у Москві.
13.10.2025 11:35 Відповісти
никогда не поверю , что 60% доверяют-ВРАНЬЕ
13.10.2025 11:37 Відповісти
В переводе на простой ябывдул, но жениться не хочу))
13.10.2025 11:37 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1111922.html Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві та високу легітимність як голова держави на період до завершення війни, але після цього є очікування побачити на посаді президента когось нового. "Проте запит побачити когось нового на посаді президента (чи інших топ-посадах у державі) не означає бажання, щоб нинішня парламентська опозиція прийшла до влади. Під час повномасштабної війни багато військовослужбовців, волонтерів, громадських діячів, чиновників центрального і місцевого рівня зарекомендували себе як справжні лідери та ефективні антикризові управлінці. У вогні війни гартується нове покоління українських лідерів і пересічні громадяни усвідомлюють це та готові дати шанс їм проявити себе в політиці після війни. Тому ми бачимо, що і у випадку Зеленського (як представника нинішньої влади), і у випадку Порошенка (як представника опозиції) багато українців хотіли би, що вони дали дорогу новим лідерам", - прокоментував він.

Нічого не міняється в менталітеті українців... подавай їм нового, і все тут. Нема того, щоб орієнтувались на політику і практику тої чи іншої політичної сили...
13.10.2025 11:40 Відповісти
Пацюки "АніНаучатсья" прагнуть нових експерементів.
13.10.2025 11:51 Відповісти
ото ж бо.
13.10.2025 12:06 Відповісти
Невиліковна нація!....ПЗДЦ!!!
13.10.2025 11:47 Відповісти
"Не збирається Порох приймати участь у президентських виборах - він націлився на Європарламент, бо там він буде дієвішим, аби врятувати світ від бункерного пацюка та допомогти Україні. Там дієве поле більше. Зрозуміли? Так він вирішив!Та і попустіться вже". Людмила Пр.
13.10.2025 11:58 Відповісти
а кто же спасёт Украину?
13.10.2025 12:07 Відповісти
Спасе обєднання дем.сил,"демократи обєднуються лише перед розстрілом"-має відійти в минуле.
13.10.2025 12:17 Відповісти
Буде брати участь в парламентських - 100%
У президентських - 50на50, і це залежить від розкладів; щоб допомогти однодумцю з агітацією. Зняття в останній момент - 99% вірогідності.
13.10.2025 12:09 Відповісти
Догадуюсь,кого в останній момент: це буде подяка тому,хто йому уступив.
13.10.2025 12:12 Відповісти
60% лохов
13.10.2025 12:03 Відповісти
Я , наприклад , категорично проти 2-го терміну Порошенко , але так саме проти його "виходу на пенсію" . "Батьківщина" , ЕС , "Голос" ... В Україні вже не так багато сформованних проукраїнський й демократичних сил . "Свобода" - проукраїнська , але ж не демократична ...
13.10.2025 12:11 Відповісти
Інститут соціології (керівник Паніото) зараз шавка єрмака, це відомо, вірити йоу не варто. Яка "підтримка" зєбіла підчас війни? Воно має 0.01%
13.10.2025 12:13 Відповісти
Любі опубліковані " рейтенги " кандидатів презеденти,президентів чи інших провладних діячів є маніпуляцією свідомості виборців,голосуйте з того що бачите,з дій кандидатів,їх досягнень,компетенції в керуванні державою,а не за їх обіцянки,зв їх ораторські вміння,голосуйте головою,а не вухами,шлунком,дупою.
13.10.2025 12:14 Відповісти
"Після війни" А якщо я не хочу бачити торчка у кріслі президента під час війни? Чому таке питання не поставили?
13.10.2025 12:24 Відповісти
Всього було опитано 1008 респондентів, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі прифронтових областей, територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Це що реальне відображення думки всього населення?..Зрозуміло, що такі цифри й будуть у таких межах. Маячня якась....аби тільки заморочити людям мізки.
13.10.2025 12:26 Відповісти
 
 