60% українців довіряють Зеленському, але лише 25% хочуть бачити його президентом після війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський зберігає стабільно високий рівень довіри серед українців - 60% громадян висловлюють йому підтримку, тоді як 35% не довіряють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Лише 25% респондентів хотіли б бачити Зеленського президентом після завершення війни.

Згідно з результатами, баланс довіри до президента становить +25% - на тому ж рівні, що й місяць тому. Після зниження показників між травнем і серпнем (з 74% до 58%) відбулося стабілізування. Нинішній рівень довіри перевищує грудневий 2024 року, але залишається нижчим за травневий максимум.

Щодо політичного майбутнього: 41% українців вважають, що Зеленському варто залишитися в політиці, серед них 25% підтримують його можливе президентство. Водночас 36% виступають за вихід чинного президента з політики, а 14% - за його кримінальне переслідування.

Для порівняння, лише 23% респондентів хочуть, щоб Петро Порошенко залишився в політиці, 9% - бачать його на високій посаді, тоді як 46% виступають за його політичний вихід, а 23% - за переслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП закрив можливість переглянути імена осіб, які ставлять лайки під дописами Зеленського

45% опитаних не хочуть бачити в політиці після війни ані Зеленського, ані Порошенка, 46% підтримують одного з них, найчастіше Зеленського (32%), і лише 9% хотіли б бачити обох.

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, результати свідчать, що Зеленський зберігає високу довіру та легітимність як глава держави на час війни. Водночас після її завершення українці радше очікують появи нового політичного лідера.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ