ОП закрив можливість переглянути імена осіб, які ставлять лайки під дописами Зеленського

На фейсбук-сторінках Офісу Президента та Володимира Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.

На це звернула увагу блогерка Вікторія Максименко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона пов'язує це із нещодавніми повідомленнями про купівлю Офісом Президента тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів.

