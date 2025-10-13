УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6714 відвідувачів онлайн
Новини ОП накручує ботів
962 19

ОП закрив можливість переглянути імена осіб, які ставлять лайки під дописами Зеленського

ОП приховав можливість подивитись, хто лайкає їхні пости

На фейсбук-сторінках Офісу Президента та Володимира Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.

На це звернула увагу блогерка Вікторія Максименко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона пов'язує це із нещодавніми повідомленнями про купівлю Офісом Президента тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

ОП приховав можливість подивитись, хто лайкає їхні пости
ОП приховав можливість подивитись, хто лайкає їхні пости
ОП приховав можливість подивитись, хто лайкає їхні пости

Автор: 

Зеленський Володимир (25798) Офіс Президента (2062)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тобто вони і далі накручують собі лайки в'єтнамськими ботами.
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
показати весь коментар
13.10.2025 09:59 Відповісти
+5
мабуть зеля переглядає соцмережі і верещить а чого так мало лойків ?
подаляка мені, негайна !
показати весь коментар
13.10.2025 10:00 Відповісти
+5
Обрали блазня - отримали "цирк"..... тільки ніх7я не смішно.
показати весь коментар
13.10.2025 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Всьо по просьбам трудящіхся"
показати весь коментар
13.10.2025 09:57 Відповісти
Тобто вони і далі накручують собі лайки в'єтнамськими ботами.
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
показати весь коментар
13.10.2025 09:59 Відповісти
мабуть зеля переглядає соцмережі і верещить а чого так мало лойків ?
подаляка мені, негайна !
показати весь коментар
13.10.2025 10:00 Відповісти
І проголосують, коли треба буде. Не факт, що в'єтнамці, але непальці з банглядешцями точно.
показати весь коментар
13.10.2025 10:02 Відповісти
В"єтнамці вподобали Зелю - чи Єрмака? - писали за Єрмака - чи вони обоє рябоє?
показати весь коментар
13.10.2025 09:59 Відповісти
Совсем ботофермы мышей не ловят.
показати весь коментар
13.10.2025 10:00 Відповісти
Обрали блазня - отримали "цирк"..... тільки ніх7я не смішно.
показати весь коментар
13.10.2025 10:01 Відповісти
Сховали зелебобіків?
показати весь коментар
13.10.2025 10:03 Відповісти
Брехливі Зєгниди вже не можуть жити без брехні. Схоже що всілякі Ніни Демешко голосуватимуть через Дію на виборах.
показати весь коментар
13.10.2025 10:04 Відповісти
Зелені зовсім занедбали країну - навіть своє ботофермерське господарство не можуть розвинути, імпортують в'єтнамське ...
показати весь коментар
13.10.2025 10:07 Відповісти
Ось Так і на Виборах
Накрутять Лайків
показати весь коментар
13.10.2025 10:09 Відповісти
Позорище...
показати весь коментар
13.10.2025 10:10 Відповісти
За власними спостереженнями відсотків 60 "прихильників" ЗЕ, це особи (боти) з закритими профілями, з котами або квіточками на аві, з мінімумом дописів у власній стрічці. Відсотків 30 - це пергидрольні бабусі климактеричного віку, значна частина яких знаходиться в нстерпній еміграції в Польщі-Італії і достеменно знають, як треба любити Україну в Україні. Відсотків 5-7 це послідовні ідейні прихильники ЗЕ, яких ніщо не зіб'є зі шляху всеосяйної любові до Лідора. 100% прихильників ЗЕ, включно з ботами, об'єднані загальною ідеєю ревнощів та ненависті "У всьому винен Порошенко, всі хто не ******* ЗЕ - порохоботи!"...
показати весь коментар
13.10.2025 10:13 Відповісти
бабусі климактеричного віку мабуть все таки постклімактеричного..
показати весь коментар
13.10.2025 10:30 Відповісти
а зеленський ще й дописи робить? Хоча здається таки щось схоже бачила. ніколи не читала.
показати весь коментар
13.10.2025 10:15 Відповісти
Ось так виглядає соцопитування!!! Який там рейтинг!!! Воно озеро!!!
показати весь коментар
13.10.2025 10:18 Відповісти
дзеро.....
показати весь коментар
13.10.2025 10:19 Відповісти
Нікчемні шахраї Зеленського срамоту фіговим листком прикрили.
показати весь коментар
13.10.2025 10:25 Відповісти
а от на цензорі ці зєлєчкіни жополизи, під в'єтнамців не косять. тільки тепер дерьмак їх вузько спецілізував, поділивши по темах. це легко відтестувати. і як завжди, піднімають відповідний "взвод" по тривозі "найвеличнішого пиндять!", "на тцкакників наєхалі", "бєженці повертатись в зад не хочуть",.... і панеєслась! тільки перелогіниться встигають, та самолайкати попередній свій нік ))
показати весь коментар
13.10.2025 10:31 Відповісти
 
 