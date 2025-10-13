ОП закрив можливість переглянути імена осіб, які ставлять лайки під дописами Зеленського
На фейсбук-сторінках Офісу Президента та Володимира Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.
На це звернула увагу блогерка Вікторія Максименко, інформує Цензор.НЕТ.
Вона пов'язує це із нещодавніми повідомленнями про купівлю Офісом Президента тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар13.10.2025 09:59 Відповісти Посилання
+5 Ksenia VB
показати весь коментар13.10.2025 10:00 Відповісти Посилання
+5 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар13.10.2025 10:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
подаляка мені, негайна !
Накрутять Лайків