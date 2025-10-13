6 208 38
ОП закрыл возможность просматривать имена лиц, которые ставят лайки под постами Зеленского
На фейсбук-страницах Офиса Президента и Владимира Зеленского убрали возможность просмотреть имена лиц, которым понравились сообщения.
На это обратила внимание блогер Виктория Максименко, информирует Цензор.НЕТ.
Она связывает это с недавними сообщениями о покупке Офисом Президента тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей.
Ksenia VB
Oleksii Pilevych #582021
Ksenia VB
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
подаляка мені, негайна !
Накрутять Лайків
Сценарії не є книжками!
Наш народ такий, спочатку зачаровується, потім швидко розчаровується (граблі вони такі), тому ті купленні лайки тільки для власного самовдоволення зелені, бо їх кількість нікого не обдурить
Нікого не знаю із свого оточення, хто б був за зелену плісняву)))