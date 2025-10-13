РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12557 посетителей онлайн
Новости ОП накручивает ботов
6 208 38

ОП закрыл возможность просматривать имена лиц, которые ставят лайки под постами Зеленского

ОП скрыл возможность посмотреть, кто лайкает их посты

На фейсбук-страницах Офиса Президента и Владимира Зеленского убрали возможность просмотреть имена лиц, которым понравились сообщения.

На это обратила внимание блогер Виктория Максименко, информирует Цензор.НЕТ.

Она связывает это с недавними сообщениями о покупке Офисом Президента тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

ОП скрыл возможность посмотреть, кто лайкает их посты
ОП скрыл возможность посмотреть, кто лайкает их посты
ОП скрыл возможность посмотреть, кто лайкает их посты

Автор: 

Зеленский Владимир (22263) Офис Президента (1832)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Тобто вони і далі накручують собі лайки в'єтнамськими ботами.
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
показать весь комментарий
13.10.2025 09:59 Ответить
+29
Обрали блазня - отримали "цирк"..... тільки ніх7я не смішно.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:01 Ответить
+22
мабуть зеля переглядає соцмережі і верещить а чого так мало лойків ?
подаляка мені, негайна !
показать весь комментарий
13.10.2025 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Всьо по просьбам трудящіхся"
показать весь комментарий
13.10.2025 09:57 Ответить
Канєшно! "Трудящієся" боти відчувають власною жОПою, що після зміни режиму їх ьудуть просто *издити. Можливо навіть ногами. Тому настійливо бажають залишитися незасвіченими.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:27 Ответить
Не про тих трудящіхся йшла мова, а про тих, хто ці ботоферми оплачує власними податками.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:38 Ответить
Тобто вони і далі накручують собі лайки в'єтнамськими ботами.
Може вони і на виборах замість українців проголосують
Весело у країні дубайського shokoladu
показать весь комментарий
13.10.2025 09:59 Ответить
мабуть зеля переглядає соцмережі і верещить а чого так мало лойків ?
подаляка мені, негайна !
показать весь комментарий
13.10.2025 10:00 Ответить
та там уже оп-а бусифікує в свої боти прям на вулицях, судячи по їх смарагдовому інтєлєкту оп-ні оцци, приклад тцк-акників взяли за "образци" )) владу то любою ціною втрачати не бажають ))
показать весь комментарий
13.10.2025 10:36 Ответить
ЛІДОРу дуьбайському незручно стало приймати у всіх позах, від різних азіатів, що актрисі німецьких фільмів
показать весь комментарий
14.10.2025 20:03 Ответить
І проголосують, коли треба буде. Не факт, що в'єтнамці, але непальці з банглядешцями точно.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:02 Ответить
Перепрошує, але не дубайського - а оманського і не чоколаду
показать весь комментарий
13.10.2025 10:34 Ответить
В"єтнамці вподобали Зелю - чи Єрмака? - писали за Єрмака - чи вони обоє рябоє?
показать весь комментарий
13.10.2025 09:59 Ответить
Совсем ботофермы мышей не ловят.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:00 Ответить
Обрали блазня - отримали "цирк"..... тільки ніх7я не смішно.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:01 Ответить
Сховали зелебобіків?
показать весь комментарий
13.10.2025 10:03 Ответить
Ні. Електроних термінаторів.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:17 Ответить
Брехливі Зєгниди вже не можуть жити без брехні. Схоже що всілякі Ніни Демешко голосуватимуть через Дію на виборах.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:04 Ответить
Зелені зовсім занедбали країну - навіть своє ботофермерське господарство не можуть розвинути, імпортують в'єтнамське ...
показать весь комментарий
13.10.2025 10:07 Ответить
Ось Так і на Виборах
Накрутять Лайків
показать весь комментарий
13.10.2025 10:09 Ответить
Позорище...
показать весь комментарий
13.10.2025 10:10 Ответить
За власними спостереженнями відсотків 60 "прихильників" ЗЕ, це особи (боти) з закритими профілями, з котами або квіточками на аві, з мінімумом дописів у власній стрічці. Відсотків 30 - це пергидрольні бабусі климактеричного віку, значна частина яких знаходиться в нстерпній еміграції в Польщі-Італії і достеменно знають, як треба любити Україну в Україні. Відсотків 5-7 це послідовні ідейні прихильники ЗЕ, яких ніщо не зіб'є зі шляху всеосяйної любові до Лідора. 100% прихильників ЗЕ, включно з ботами, об'єднані загальною ідеєю ревнощів та ненависті "У всьому винен Порошенко, всі хто не ******* ЗЕ - порохоботи!"...
показать весь комментарий
13.10.2025 10:13 Ответить
бабусі климактеричного віку мабуть все таки постклімактеричного..
показать весь комментарий
13.10.2025 10:30 Ответить
Один х... Суть не міняється
показать весь комментарий
13.10.2025 10:49 Ответить
а зеленський ще й дописи робить? Хоча здається таки щось схоже бачила. ніколи не читала.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:15 Ответить
А ще написав книжок більше,ніж прочитав за житя.
Сценарії не є книжками!
показать весь комментарий
13.10.2025 11:20 Ответить
Ось так виглядає соцопитування!!! Який там рейтинг!!! Воно озеро!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 10:18 Ответить
дзеро.....
показать весь комментарий
13.10.2025 10:19 Ответить
Нікчемні шахраї Зеленського срамоту фіговим листком прикрили.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:25 Ответить
а от на цензорі ці зєлєчкіни жополизи, під в'єтнамців не косять. тільки тепер дерьмак їх вузько спецілізував, поділивши по темах. це легко відтестувати. і як завжди, піднімають відповідний "взвод" по тривозі "найвеличнішого пиндять!", "на тцкакників наєхалі", "бєженці повертатись в зад не хочуть",.... і панеєслась! тільки перелогіниться встигають, та самолайкати попередній свій нік ))
показать весь комментарий
13.10.2025 10:31 Ответить
Так може в'єтнамці і виберуть собі потужність і все у них буде весело і карашо!
показать весь комментарий
13.10.2025 10:38 Ответить
В своїй передвиборчій програмі Зеленський багато чого обіцяв,але з купівлею лайків він не обдурив-він такого не обіцяв))).
показать весь комментарий
13.10.2025 10:46 Ответить
Де докази?
показать весь комментарий
13.10.2025 10:57 Ответить
Ракушка?
показать весь комментарий
13.10.2025 11:36 Ответить
Якщо щось пишеш - приводять докази. інакше - все галімий пі_зд_ьож.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:59 Ответить
нікчемність опи вже навіть не вражає.... дно пробито ще в 2019)))
Наш народ такий, спочатку зачаровується, потім швидко розчаровується (граблі вони такі), тому ті купленні лайки тільки для власного самовдоволення зелені, бо їх кількість нікого не обдурить
Нікого не знаю із свого оточення, хто б був за зелену плісняву)))
показать весь комментарий
13.10.2025 10:59 Ответить
Нифига не спалились ..клоуны блд....
показать весь комментарий
13.10.2025 11:35 Ответить
Zelebot #1, Zelebot #2, Zelebot #3...
показать весь комментарий
13.10.2025 12:19 Ответить
Ішов четвертий рік війни... Десятки тисяч убитих і поранених...
показать весь комментарий
13.10.2025 12:50 Ответить
да хоть миллиард , это не убедит что дерьмо лучше меда
показать весь комментарий
13.10.2025 13:15 Ответить
І комусь було цікаво там щось шукати серед тих лайків? Взагалі ТАМ. Діти малі.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:02 Ответить
 
 