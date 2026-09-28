50% українців найбільше хвилює корупція. 72% вважають Зеленського відповідальним, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

50% українців найбільше хвилює корупція у владі. 72% опитаних вважають, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що найбільше хвилює українців?

Так, 50% опитаних заявили, що їх хвилює корупція у владі і масовані ракетно-дронові удари (40%).

Серед інших проблем, які найбільше хвилюють: непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат, пенсій тощо (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%), ситуація на фронті (21%). Інші проблеми називалися рідше.

Водночас соціологи зазначають, що загалом 53% обрали або "масовані ракетно-дронові удари", або "ситуація на фронті" (або і те, і те), тобто війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції.

"Водночас загалом 64% обрали або "корупцію у владі", або "некомпетентність влади". Тобто якщо порівнювати в цілому фактор війни і в цілому фактор незадоволеності владою (через корупцію та / або некомпетентність), то останнє називалося дещо частіше", - додали там.

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Чи змінився рівень корупції?

72% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Відзначають його зменшення – 6%. Решта або вважають, що він не змінився, або не змогли відповісти.

Хто відповідальний за корупцію?

Більшість українців - 72% - стверджують, що Президент В. Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе відповідальність - 25%.

Методологія

Ддослідження проводилося 12-21 вересня 2026 року. Всього опитано 1002 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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