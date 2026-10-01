50% українців вважають, що влада не виконує зобов’язань для швидкого вступу до ЄС, - опитування

Половина опитаних українців вважають, що влада не виконує своїх зобов’язань, необхідних для забезпечення швидкого вступу України до Європейського Союзу. Протилежної думки дотримуються 46% респондентів. КМІС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12–21 вересня 2026 року.

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Водночас категоричних оцінок дотримується меншість опитаних. Лише 4% респондентів переконані, що українська влада повністю виконує свої зобов’язання, тоді як 16% вважають, що вона зовсім їх не виконує.

Найчастіше перешкодою для руху України до членства в ЄС респонденти називали корупцію в органах центральної влади – так відповіли 32% опитаних.

Ще 29% вважають основною проблемою те, що сам Європейський Союз або окремі його держави-члени не бажають приймати Україну.

Серед інших причин учасники дослідження назвали війну – 15%, недостатню якість роботи уряду та Верховної Ради – 10%, опір реформам з боку окремих груп впливу – 5%, а також недостатню незалежність судів і правоохоронних органів – 3%.

Опитування проводилося КМІС 12–21 вересня в межах всеукраїнського дослідження громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю опитали 1002 повнолітніх громадян України, які на момент дослідження проживали на підконтрольній українському уряду території. До вибірки не входили громадяни, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Для показників, близьких до 50%, формальна статистична похибка за звичайних обставин не перевищує 4,1%.

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