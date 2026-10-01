В ответ на блокирование Россией экспорта зерна из Украины Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна

Эстония запретила перевозку через свою территорию зерна из России и Беларуси в ответ на российские атаки на украинские порты и препятствование экспорту зерновых из Украины. Таллинн также сотрудничает с другими странами Балтии, чтобы не допустить использования их портов в качестве нового экспортного маршрута для РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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По словам Цахкны, Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и в то же время ищет альтернативные маршруты для поставок собственной сельскохозяйственной продукции.

"Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон", — заявил он.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы их порты не превратились в транзитный маршрут для российского зерна.

"Россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии", — отметил Цахкна.

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Еще в сентябре министр заявлял, что транзит российского зерна через Эстонию фактически отсутствует и Таллинн готов ввести собственные ограничения, если Россия попытается переориентировать свои поставки на эстонские порты.

Латвия ранее ввела пограничный контроль зерна, чтобы не допустить транзита продукции, которая могла быть похищена на оккупированных территориях Украины, и объявила о введении 300-процентных пошлин на перевозку и переработку зерновых из России и Беларуси.

Литва, в свою очередь, усиливает проверки российского зерна, которое транспортируется через порт Клайпеды, чтобы установить его происхождение.

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