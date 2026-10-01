У відповідь на блокування Росією експорту зерна з України Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна

Естонія заборонила перевезення своєю територією зерна з Росії та Білорусі у відповідь на російські атаки на українські порти та перешкоджання експорту зернових з України. Таллінн також працює з іншими країнами Балтії, щоб не допустити використання їхніх портів як нового експортного маршруту для РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у соцмережі Х міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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За словами Цахкни, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та водночас шукає альтернативні маршрути для постачання власної аграрної продукції.

"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон", – заявив він.

Глава естонського МЗС наголосив, що країни Балтії спільно працюють над тим, щоб їхні порти не перетворилися на транзитний маршрут для російського зерна.

"Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії", – зазначив Цахкна.

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Ще у вересні міністр заявляв, що транзит російського зерна через Естонію фактично відсутній і Таллінн готовий запровадити власні обмеження, якщо Росія спробує переорієнтувати свої поставки на естонські порти.

Латвія раніше запровадила прикордонний контроль зерна, щоб не допустити транзиту продукції, яка могла бути викрадена на окупованих територіях України, та анонсувала 300-відсоткові мита на перевезення і переробку зернових із Росії та Білорусі.

Литва своєю чергою посилює перевірки російського зерна, яке транспортують через порт Клайпеди, щоб встановити його походження.

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