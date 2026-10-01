В РФ начался осенний призыв: Кремль планирует отправить на срочную службу 120 тысяч человек, - "Медуза"

Министерство обороны РФ в ходе осенней призывной кампании намерено призвать на срочную военную службу 120 тысяч человек.

Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает Цензор.НЕТ.

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По словам представителя российского Генштаба, отправка призывников из сборных пунктов к местам прохождения службы начнется с 10 октября.

Бурдинский традиционно заверил, что новобранцев якобы не будут направлять для выполнения задач в рамках так называемой "специальной военной операции" на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, правозащитники и аналитики неоднократно фиксировали случаи привлечения российских срочников к боевым действиям, а также давления на них с целью принудительного подписания контрактов с Минобороны РФ.

В ходе предыдущей весенней призывной кампании в ряды российской армии было призвано более 140 тысяч срочников.

Отметим, что с 2026 года в России введена так называемая система "непрерывного призыва", в рамках которой мероприятия по вручению повесток и призыву проходят круглый год, а непосредственная отправка новобранцев в воинские части осуществляется дважды в год — весной и осенью.

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