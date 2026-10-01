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Новини Мобілізація в РФ
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У РФ розпочався осінній призов: Кремль планує відправити на строкову службу 120 тисяч осіб, - ЗМІ

енштаб окупантів планує забрати до армії 120 тисяч строковиків

Міністерство оборони РФ під час осінньої призовної кампанії має намір призвати на строкову військову службу 120 тисяч осіб.

Про це заявив начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Євген Бурдинський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами представника російського Генштабу, відправка призовників зі збірних пунктів до місць проходження служби розпочнеться з 10 жовтня.

Бурдинський традиційно запевнив, що новобранців нібито не направлятимуть для виконання завдань у рамках так званої "спеціальної військової операції" на тимчасово окупованих територіях України. Втім, правозахисники та аналітики неодноразово фіксували випадки залучення російських строковиків до бойових дій, а також тиску на них з метою примусового підписання контрактів із міноборони РФ.

У ході попередньої весняної призовної кампанії до лав російської армії залучили понад 140 тисяч строковиків.

Зазначимо, що з 2026 року в Росії запроваджено так звану систему "безперервного призову", в межах якої заходи з вручення повісток та призову тривають цілорічно, а безпосередня відправка новобранців до військових частин здійснюється двічі на рік - навесні та восени.

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