У РФ розпочався осінній призов: Кремль планує відправити на строкову службу 120 тисяч осіб, - ЗМІ

Міністерство оборони РФ під час осінньої призовної кампанії має намір призвати на строкову військову службу 120 тисяч осіб.

Про це заявив начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Євген Бурдинський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами представника російського Генштабу, відправка призовників зі збірних пунктів до місць проходження служби розпочнеться з 10 жовтня.

Бурдинський традиційно запевнив, що новобранців нібито не направлятимуть для виконання завдань у рамках так званої "спеціальної військової операції" на тимчасово окупованих територіях України. Втім, правозахисники та аналітики неодноразово фіксували випадки залучення російських строковиків до бойових дій, а також тиску на них з метою примусового підписання контрактів із міноборони РФ.

У ході попередньої весняної призовної кампанії до лав російської армії залучили понад 140 тисяч строковиків.

Зазначимо, що з 2026 року в Росії запроваджено так звану систему "безперервного призову", в межах якої заходи з вручення повісток та призову тривають цілорічно, а безпосередня відправка новобранців до військових частин здійснюється двічі на рік - навесні та восени.

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