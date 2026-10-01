СБУ и Нацполиция задержали в Запорожье агентов ФСБ, готовивших убийства четырех военнослужащих
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила серию заказных убийств в Запорожье. Правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которые, по данным следствия, готовили ликвидацию четырех военнослужащих ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецоперация проходила под руководством главы СБУ генерал-майора Александра Поклада.
Военных заманивали на "свидание"
Согласно материалам дела, российская спецслужба планировала заманивать украинских военных на якобы свидания с женщинами. Для этого агенты использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств.
После организации встречи военнослужащих должны были поджидать исполнители покушения. Один из агентов должен был напасть на них с охотничьим ножом, а его сообщник - снимать нападение на телефон для дальнейшего "отчета" перед российскими кураторами.
СБУ своевременно раскрыла замысел и задержала агентов в Запорожье, когда они искали место для организации засады.
Агенты ФСБ сначала подожгли автомобиль военных
По данным следствия, задание российской спецслужбы выполняли двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет. На связь с ФСБ они вышли после поиска "легкого" заработка в Telegram-каналах.
Сначала молодые люди выполнили пробное задание - отследили автомобиль украинских военнослужащих и подожгли его.
После этого российские кураторы поручили им организовать серию заказных убийств.
Фигуранты начали искать места для засады. Среди вариантов рассматривали окрестности Запорожья и гаражные кооперативы.
По заданию ФСБ они приобрели охотничий нож, сменную одежду и резиновые перчатки. После первого покушения планировали избавиться от этих вещей и приобрести новый комплект для следующих нападений.
У задержанных изъяли оружие и гранату
В ходе обысков правоохранители обнаружили у фигурантов смартфоны с доказательствами контактов с представителями ФСБ, холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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