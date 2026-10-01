СБУ и Нацполиция задержали в Запорожье агентов ФСБ, готовивших убийства четырех военнослужащих

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила серию заказных убийств в Запорожье. Правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которые, по данным следствия, готовили ликвидацию четырех военнослужащих ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Спецоперация проходила под руководством главы СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Военных заманивали на "свидание"

Согласно материалам дела, российская спецслужба планировала заманивать украинских военных на якобы свидания с женщинами. Для этого агенты использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств.

После организации встречи военнослужащих должны были поджидать исполнители покушения. Один из агентов должен был напасть на них с охотничьим ножом, а его сообщник - снимать нападение на телефон для дальнейшего "отчета" перед российскими кураторами.

СБУ своевременно раскрыла замысел и задержала агентов в Запорожье, когда они искали место для организации засады.

Агенты ФСБ сначала подожгли автомобиль военных

По данным следствия, задание российской спецслужбы выполняли двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет. На связь с ФСБ они вышли после поиска "легкого" заработка в Telegram-каналах.

Сначала молодые люди выполнили пробное задание - отследили автомобиль украинских военнослужащих и подожгли его.

После этого российские кураторы поручили им организовать серию заказных убийств.

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Фигуранты начали искать места для засады. Среди вариантов рассматривали окрестности Запорожья и гаражные кооперативы.

По заданию ФСБ они приобрели охотничий нож, сменную одежду и резиновые перчатки. После первого покушения планировали избавиться от этих вещей и приобрести новый комплект для следующих нападений.

У задержанных изъяли оружие и гранату

В ходе обысков правоохранители обнаружили у фигурантов смартфоны с доказательствами контактов с представителями ФСБ, холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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