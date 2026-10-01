СБУ та Нацполіція затримали у Запоріжжі агентів ФСБ, які готували вбивства чотирьох військових

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла серії замовних убивств у Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які, за даними слідства, готували ліквідацію чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Спецоперація відбувалася за координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.

Військових заманювали на "побачення"

За матеріалами справи, російська спецслужба планувала заманювати українських військових на нібито побачення з жінками. Для цього агенти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств.

Після організації зустрічі на військовослужбовців мали чекати виконавці замаху. Один із агентів повинен був напасти на них із мисливським ножем, а його спільник - знімати напад на телефон для подальшого "звіту" перед російськими кураторами.

СБУ завчасно викрила задум і затримала агентів у Запоріжжі, коли вони шукали місце для організації засідки.

Агенти ФСБ спочатку підпалили автомобіль військових

За даними слідства, завдання російської спецслужби виконували двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. На зв'язок із ФСБ вони вийшли після пошуку "легкого" заробітку в Telegram-каналах.

Спочатку молодики виконали тестове завдання - відстежили автомобіль українських військовослужбовців та підпалили його.

Після цього російські куратори доручили їм організувати серію замовних убивств.

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Фігуранти почали шукати місця для засідки. Серед варіантів розглядали околиці Запоріжжя та гаражні кооперативи.

За завданням ФСБ вони придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавички. Після першого замаху планували позбутися цих речей і придбати новий комплект для наступних нападів.

У затриманих вилучили зброю та гранату

Під час обшуків правоохоронці виявили у фігурантів смартфони з доказами контактів із представниками ФСБ, холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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