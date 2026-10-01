На Львовщине сотрудницу специального детского сада подозревают в избиении 2-летнего ребенка: ей грозит штраф до 850 гривен

В Стрые помощницу воспитательницы специального детского сада подозревают в избиении двухлетней воспитанницы. По данным следствия, женщина кричала на ребенка и нанесла ей несколько ударов из-за того, что девочка не вовремя попросилась в туалет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Львовской области и Львовской областной прокуратуре.

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Инцидент произошел 30 сентября около 12:00. Сотрудница службы образовательной безопасности обнаружила видеозапись, на которой женщина наносит удары маленькой девочке.

Правоохранители установили, что на видео запечатлены помощница воспитательницы и двухлетняя воспитанница, временно проживающая в специальном детском саду. Учреждение занимается детьми с особыми образовательными потребностями.

"Когда женщина обнаружила, что двухлетняя девочка не успела сходить в туалет, она начала кричать на нее и стыдить за грязную одежду. При этом работница детского сада схватила ребенка за руку и той же рукой несколько раз ударила его по голове. Продолжая кричать, она еще трижды ударила девочку своей рукой по ноге", - сообщили в прокуратуре.

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Работнице учреждения сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение ударов, повлекших физическую боль, но не приведших к телесным повреждениям.

Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен, до 200 часов общественных работ или исправительные работы на срок до одного года.

Правоохранители также инициировали вопрос об отстранении подозреваемой от должности.

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