На Львівщині працівницю спеціального дитсадка підозрюють у побитті 2-річної дитини: їй загрожує штраф до 850 гривень

У Стрию помічницю виховательки спеціального дитячого садка підозрюють у побитті дворічної вихованки. За даними слідства, жінка кричала на дитину та завдала їй кількох ударів через те, що дівчинка вчасно не попросилася до туалету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Львівщини та Львівській обласній прокуратурі.

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Інцидент стався 30 вересня близько 12:00. Офіцерка служби освітньої безпеки виявила відеозапис, на якому жінка завдає ударів маленькій дівчинці.

Правоохоронці встановили, що на відео – помічниця виховательки та дворічна вихованка, яка тимчасово проживає у спеціальному дитячому садку. Заклад опікується дітьми з особливими освітніми потребами.

"Коли жінка виявила, що дворічна дівчинка вчасно не попросилася в туалет, почала кричати на неї та соромити за брудний одяг. Під час цього працівниця садка вхопила дитину за руку та її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі", – повідомили у прокуратурі.

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Працівниці закладу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання ударів, які спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до одного року.

Правоохоронці також ініціювали питання про відсторонення підозрюваної від посади.

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