В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ: один из них использовал частный самолет

В Латвии задержали двух граждан страны, подозреваемых в сборе разведывательной информации для России. Один из них, по данным следствия, использовал частный самолет для наблюдения и фотографирования военной базы в Адаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила Служба государственной безопасности Латвии.

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По данным спецслужбы, обоих граждан задержали в рамках расследований, которые ведутся с июня. Их подозревают в сборе информации для российской военной разведки.

Следствие считает, что подозреваемых интересовала база в Адаже — один из ключевых военных объектов Латвии, где дислоцируется многонациональная бригада НАТО.

Кроме того, они собирали сведения о военных радиолокационных системах и передвижениях самолетов.

Один из подозреваемых, по информации Службы государственной безопасности Латвии, использовал частный самолет для ведения разведки и фотографирования военной базы.

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