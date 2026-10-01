В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ: один из них использовал частный самолет
В Латвии задержали двух граждан страны, подозреваемых в сборе разведывательной информации для России. Один из них, по данным следствия, использовал частный самолет для наблюдения и фотографирования военной базы в Адаже.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила Служба государственной безопасности Латвии.
По данным спецслужбы, обоих граждан задержали в рамках расследований, которые ведутся с июня. Их подозревают в сборе информации для российской военной разведки.
Следствие считает, что подозреваемых интересовала база в Адаже — один из ключевых военных объектов Латвии, где дислоцируется многонациональная бригада НАТО.
Кроме того, они собирали сведения о военных радиолокационных системах и передвижениях самолетов.
Один из подозреваемых, по информации Службы государственной безопасности Латвии, использовал частный самолет для ведения разведки и фотографирования военной базы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль