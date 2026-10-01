У Латвії затримали двох громадян за підозрою у шпигунстві на користь Росії: один з них використовував приватний літак

У Латвії затримали двох громадян країни, яких підозрюють у зборі розвідувальної інформації для Росії. Один із них, за даними слідства, використовував приватний літак для спостереження та фотографування військової бази в Адажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила Служба державної безпеки Латвії.

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За даними спецслужби, обох громадян затримали у межах розслідувань, які тривають із червня. Їх підозрюють у зборі інформації для російської військової розвідки.

Слідство вважає, що підозрюваних цікавила база в Адажі – один із ключових військових об’єктів Латвії, де дислокується багатонаціональна бригада НАТО.

Крім того, вони збирали відомості про військові радіолокаційні системи та пересування літаків.

Один із підозрюваних, за інформацією Служби державної безпеки Латвії, використовував приватний літак для ведення розвідки та фотографування військової бази.

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