РФ снижает активность на Запорожском направлении и повышает на Донетчине, - командир 1 ОШБ "Да Винчи" Филатов

На Запорожском направлении ситуация в настоящее время стабилизировалась, а интенсивность штурмовых действий российских войск постепенно снижается. В то же время противник начинает переориентировывать внимание на Донецкое направление, в частности на район Доброполья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов.

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По словам Филатова, российские военные продолжают использовать тактику инфильтрации — пытаются небольшими штурмовыми группами проникать как можно глубже в украинские позиции.

"В настоящее время ситуация на Запорожском направлении полностью стабилизировалась. Количество и интенсивность штурмовых действий со стороны противника постепенно снижаются. Противник начинает переконцентрацию своего внимания на Донецкую область, непосредственно на город Доброполье. Тактика за последние несколько лет остается неизменной. Это инфильтрация, попытки забросить отдельные штурмовые группы на максимальную глубину", — рассказал Филатов.

Он отметил, что такие группы могут действовать без непосредственного сопровождения беспилотников. Российские военные заранее определяют для них маршруты и точки продвижения.

"Довольно часто это происходит без сопровождения беспилотников. Им просто определяют маршрут, определяют точки. Командир наблюдает: если эта группа перестала находиться в данной точке, он выходит на связь. Так что даже если нет наблюдения, они сами понимают, что группа либо уничтожена, либо попала в плен. И следующей группе прокладывают маршрут с обходом этого участка", — пояснил командир.

Россия наращивает применение беспилотников

Отдельным вызовом Филатов назвал активное использование российскими войсками беспилотников. По его словам, в РФ есть мощные подразделения, специализирующиеся на применении БпЛА, в частности "Рубикон".

"Применение БпЛА у них довольно развито. У них тоже есть очень мощные подразделения, работающие в этом направлении, такие как "Рубикон". И они нарастили свои возможности по воздействию на нашу логистику. Они перекрывают уже большую глубину, перекрывают более интенсивно эти участки. Также они довольно активно действуют на передовой. Если обнаруживают наши позиции и перемещения личного состава, то максимально концентрируют на них внимание с помощью БПЛА", — сказал военный.

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По словам командира, Россия добилась значительных результатов в производстве беспилотников и качестве этих средств. Он считает, что по количеству БпЛА стороны пока находятся примерно в паритете.

"Противник в этом имеет значительные успехи и в объемах производства, и в качестве продукции. Они ни в чем не уступают нашим по качеству, а по некоторым параметрам иногда даже превосходят. По количеству средств и по масштабам производства мы примерно в паритете. То есть количество БпЛА у противника примерно такое же, как и у нас", — отметил командир.

Логистика представляет собой больший вызов, чем удержание линии боевого соприкосновения

Филатов подчеркнул, что обеспечение войск в настоящее время является одной из самых сложных задач на фронте. По его словам, устойчивость линии боевого соприкосновения напрямую зависит от эффективности логистики.

"Логистика на сегодняшний день, на мой взгляд, представляет собой больший вызов, чем удержание линии боевого соприкосновения. Потому что на самом деле устойчивость линии боевого соприкосновения напрямую зависит от эффективности логистики и обеспечения как подразделений боевого обеспечения, так и непосредственно подразделений, ведущих бой на линии боевого соприкосновения", — пояснил он.

Военный добавил, что украинские подразделения сейчас могут нести больше потерь во время логистических операций, чем непосредственно во время боев.

"Если смотреть на статистику, то сейчас сложилась такая ситуация, что при осуществлении логистики и для обеспечения логистики у нас больше потерь, чем во время боевых столкновений на линии разграничения", — рассказал Филатов.

Значение Орехова для обороны Запорожского направления

Филатов также рассказал о роли Орехова для обороны Запорожского направления. По его словам, город расположен на возвышенности и является важным узлом обороны.

"С военной точки зрения, если мы рассматриваем линию боевого столкновения, то это один из флангов Орехова. Орехов — это возвышенность, которая контролирует участок перед собой. Не скажу, что это прямо степь, но здесь уже начинается степная зона Запорожской области. Где расстояние между лесополосами вдвое больше, а то и втрое больше, чем на других участках, где очень большие площади открытых участков", — пояснил он.

Командир сравнил роль Орехова с Угледаром, потеря которого, по его словам, создала для российских войск возможности развивать наступательные действия вглубь территории.

"Сам Орехов является ключевым узлом обороны, потому что это возвышенность. Могу привести вам пример с Угледаром. Угледар был очень важным узлом обороны, и пока удерживался Угледар, Кураховское направление оставалось довольно устойчивым. И противник не мог добиться успеха. Как мы помним, сразу после потери Угледара противник смог развить свои успехи вглубь территории. Это не было прямо стремительным продвижением за один день, но в течение четырех месяцев противник сделал больше, чем за все предыдущие годы на том направлении", — сказал Филатов.

По его словам, подобный сценарий может иметь значение и для Запорожского направления.

"Орехов представляет собой примерно такую же аналогию, и если потерять Орехов, который является ключевым узлом обороны, то продвижение противника на Запорожском направлении будет существенным. Поэтому Гуляйпольское направление является ключевым флангом, обеспечивающим устойчивость Орехова, и его нужно удерживать. И вообще на Запорожском направлении нельзя ослаблять бдительность, потому что там очень много рисков", — подчеркнул командир.

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