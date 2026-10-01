РФ знижує активність на Запорізькому напрямку та тисне на Донеччині, - командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Філатов

На Запорізькому напрямку ситуація наразі стабілізована, а інтенсивність штурмових дій російських військ поступово знижується. Водночас противник починає переорієнтовувати увагу на Донецький напрямок, зокрема район Добропілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

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За словами Філатова, російські військові продовжують використовувати тактику інфільтрації — намагаються невеликими штурмовими групами проникати якомога глибше в українські позиції.

"На даний час ситуація на Запорізькому напрямку повністю стабілізована. Кількість і інтенсивність штурмових дій поступово знижується з боку противника. Противник починає переконцентровувати свою увагу на Донеччину, безпосередньо на місто Добропілля. Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинути поодинокі штурмові групи", - розповів Філатов.

Він зазначив, що такі групи можуть діяти без безпосереднього супроводу безпілотників. Російські військові заздалегідь визначають для них маршрути та точки просування.

"Доволі часто це відбувається без супроводу засобів БПЛА. Їм просто визначають маршрут, визначають точки. Командир спостерігає: якщо ця група перестала перебувати на даній точці й виходить на зв’язок. То навіть якщо немає спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступній групі малюють маршрут з обходом цієї ділянки", - пояснив командир.

РФ нарощує застосування безпілотників

Окремим викликом Філатов назвав активне використання російськими військами безпілотників. За його словами, у РФ є потужні підрозділи, які спеціалізуються на застосуванні БпЛА, зокрема "Рубікон".

"Застосування БпЛА у них доволі розвинуте. У них теж є дуже потужні підрозділи, які працюють у цьому напрямку, такі як "Рубікон". І вони наростили свої спроможності по впливу на нашу логістику. Вони перекривають уже більшу глибину, перекривають більш інтенсивно ці ділянки. Також вони доволі активно діють по передньому краю. Якщо виявляють наші позиції і переміщення особового складу, то максимально концентрують свою увагу засобів БпЛА", - сказав військовий.

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За словами командира, Росія має значні результати у виробництві безпілотників та якості цих засобів. Він вважає, що за кількістю БПЛА сторони наразі приблизно перебувають у паритеті.

"Противник у цьому має значні успіхи і в обсягах виробництва, і в якості виробів. Вони не поступаються нашим ні в чому по якості, а за деякими параметрами іноді навіть переважають. За кількістю засобів і за масштабами виробництва ми приблизно в паритеті. Тобто кількість засобів БпЛА у противника приблизно така ж, як і у нас", - зазначив командир.

Логістика є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення

Філатов наголосив, що забезпечення військ нині є одним із найскладніших завдань на фронті. За його словами, стійкість лінії боєзіткнення безпосередньо залежить від ефективності логістики.

"Логістика на сьогодні, на мою думку, є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення. Тому що насправді стійкість лінії боєзіткнення напряму залежить від ефективності логістики і забезпечення як підрозділів бойового забезпечення. Так і безпосередньо підрозділів, які ведуть бій на лінії боєзіткнення", - пояснив він.

Військовий додав, що українські підрозділи нині можуть зазнавати більше втрат під час логістичних операцій, ніж безпосередньо під час боїв.

"Якщо ми беремо статистично. То зараз склалася така ситуація, що під час здійснення логістики і для забезпечення логістики у нас більше втрат, ніж під час боєзіткнення на лінії розмежування", - розповів Філатов.

Значення Оріхова для оборони Запорізького напрямку

Філатов також розповів про роль Оріхова для оборони Запорізького напрямку. За його словами, місто розташоване на висоті та є важливим вузлом оборони.

"Із військової точки зору, якщо ми розглядаємо лінію боєзіткнення, то це один із флангів Оріхова. Оріхів - це висота, яка контролює перед собою ділянку. Не скажу, що це прямо степ, але це вже починається степова зона Запорізької області. Де відстань між лісосмугами вдвічі більше, а то і втричі більше, ніж на інших ділянках, де дуже великі обсяги відкритих ділянок", - пояснив він.

Командир порівняв роль Оріхова з Вугледаром, втрата якого, за його словами, створила для російських військ можливості розвивати наступальні дії на оперативну глибину.

"Сам Оріхів є ключовим вузлом оборони, бо це висота. Можу вам навести приклад на Вугледарі. Вугледар був дуже важливим вузлом оборони, і поки тримався Вугледар, Курахівський напрямок доволі стійкий був. І противник не міг досягти успіху. Якщо ми пам’ятаємо, одразу після втрати Вугледара противник зміг розвинути свої успіхи на оперативну глибину. Це не було прям стрімке просування за один день, але протягом чотирьох місяців противник зробив більше, ніж за всі попередні роки на тому напрямку", - сказав Філатов.

За його словами, подібний сценарій може мати значення і для Запорізького напрямку.

"Оріхів приблизно є такою ж самою аналогією, і якщо втратити Оріхів, він є ключовим вузлом оборони, то просування на Запорізькому напрямку у противника будуть суттєві. Тому Гуляйпільський напрямок є ключовим флангом, який забезпечує стійкість Оріхова, і його потрібно тримати. І взагалі на Запорізькому напрямку увагу не можна послабляти, бо там є дуже багато ризиків", - наголосив командир.

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